Un intenso capítulo estrenó este jueves ¿Ganar o Servir? en donde se vivió un nuevo “Círculo de Fuego” el cual determinó tras una fuerte competencia al nuevo nominado, que se suma a Dani Colett, y nuevo inmune de la semana.

Sábelo y Botota fueron los representantes de “Resistencia” y “Soberanos” quienes se enfrentaron en la arena, resultando en el trasandino como el ganador de la competencia.

Por este motivo, Rai, quien es el nuevo capitán de los amarillos, tras la renuncia de Mateucci al cargo, tomó una determinante decisión.

¿Quién fue nominado tras el Círculo de Fuego?

Tras su triunfo, Sábelo señaló: “Feliz, intente en todo momento concentrarme, resistir la tensión en un tiempo prologado, en diferentes posiciones me obligo a escuchar solamente a mi capitán y el apoyo de mi equipo. Feliz con el resultado, estoy orgulloso de mi mismo y sobre todo porque no me rendí”.

“Se concentró, sacó la cara por el equipo”, lo felicitó Pangal, mientras que Sábelo reveló que le entrega la inmunidad a Gala Caldirola.

Mientras que cuando llegó el turno de Resistencia de revelar quién es el nominado, Botota insistió a Rai ser el elegido. “Por favor, hazme caso. Yo te di mi apoyo para que seas capitán, ahora apóyame”.

Sin embargo, el ex Gran Hermano le señaló que no. “No te voy a nominar. Puedes ganar mañana, nadie sabe. Saliste tercero en la última, puede pasar cualquier cosa”.

Pero para sorpresa de sus integrantes, Raimundo señaló que él será quien enfrente el duelo. “Estoy a cargo del equipo y yo me voy a autonominar”.

Tras esto, Botota seguía muy molesto frente a la situación, señalando que no competiría en la prueba individual de hombres. “Igual mañana no voy a competir para quedar nominado (…) si te piden una hue… po Rai”.

“Estoy chato de esta hue…”, agregó, mientras Rai lo animaba para la prueba definitoria del día siguiente.

La decisión de Rai de ir a duelo definiría al próximo eliminado del espacio, considerando que el ex Gran Hermano es uno de los participantes más fuertes dentro del encierro y también uno de los más queridos entre los televidentes, lo que lo salvaría del duelo acorde a la nueva modalidad de eliminación.