Pamela Díaz lanzó una bomba durante uno de los capítulos más recientes de “¡Hay que decirlo!”, en donde reveló que está planeado realizar acciones legales contra Oriana Marzoli por sus dichos en su canal de Instagram, en donde acusó a la Fiera de sostener un “cuchillo carnicero” durante su acalorada discusión en ¿Ganar o Servir?.

En Instagram la española escribió a sus seguidores: “Fíjate que antes también se me había acercado demasiado y me empujaba con su cuerpo (barriga y pecho) cosa que debería estar prohibida y con su cara pegada a pocos cm de mi cara, pero no le bastó solo eso. Tuvo que coger un cuchillo carnicero”.

Tras la emisión del capítulo y donde se vio la tensa discusión entre ambas, la Fiera alzó la voz y anunció que no dejará pasar la situación.

Pamela Díaz anuncia querella contra Oriana

En un nuevo capítulo de “¡Hay que decirlo!”, la Fiera señaló que se comunicó con sus ex compañeros de encierro que vieron lo ocurrido, agregando que las acusaciones de Oriana eran falsas.

“Era algo super injusto, sobre todo cuando es mentira, yo no soporto las mentiras. Entonces llamé al abogado, llamé a Sabelo, para preguntarle si podía ser mi testigo, llamé a Pangal, a Faloon, a Austin…. A Gala no la voy a llamar porque yo me imagino que está un poco incómoda porque es amiga hoy en día de Oriana, yo soy super respetuosa”.

“Y lo más probable es que presente una querella contra Oriana, que seguramente se va a enterar luego”, explicó.

“Y Me parece justo. No me gusta que mientan. Yo tengo claro quien soy. Todo esto me lo he ganado sola y no porque venga una chiquilla a decirme cosas y me ponga en duda algo que es falso”, explicó en el espacio la Fiera.

Así fue la pelea entre Pamela y Oriana