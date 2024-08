La llegada de Pamela Díaz a la casa de ¿Ganar o Servir? provocó un gran revuelo entre los participantes, sobre todo con Oriana Marzoli y Facundo González. La pareja vive tensos momentos con la pareja debido a sus constantes provocaciones y burlas.

Con su reciente llegada, muchos desde ya quieren ver la pelea que desencadeno la salida temporal de Oriana del encierro, algo que ha mencionado Pamela en más de una ocasión.

Ahora, tras varios meses de la salida de los participantes de la casa, es que Oriana revela un poco más de lo que fue la pelea entre ambas, llegando incluso a mencionar amenazas.

Denuncia amenaza

El medio Infama reveló, con fotos, que Oriana envió un mensaje a su canal de difusión en Instagram, el que ya no se encuentra disponible, una amenaza hecha por Pamela durante su pelea en el encierro.

Y es que aquí contó que la Fiera la amenazó con un cuchillo carnicero. Fue aquí que pidió que ojalá Canal 13 muestre las imágenes completas debido a que fue un gran revuelo lo que causó en la casa.

“A ver si con suerte no editan la discusión con esa persona, y muestran cómo agarra con sus manos el instrumento que se utiliza para cortar carne (bien grande). Y se lo tiene que quitar uno de sus amigos de las manos…”, comenzó contando Marzoli.

La española no lo dejó ahí y es que reveló que esa fue la razón por la que se fue de manera voluntaria del encierro, “jamás me había encontrado en una situación parecida“, agregó.

“Fíjate que antes también se me había acercado demasiado y me empujaba con su cuerpo (barriga y pecho), cosa que debería estar prohibida y con su cara pegada a pocos cm de mi cara, pero no le bastó solo eso…Tuvo que coger un cuchillo carnicero“, reveló.

“Decidí irme porque creía que ya la situación se le había ido de las manos a esa persona y gracias a la producción, me pude ir para que no tuviésemos que correr ese riesgo. Ojalá pongan esas imágenes“, comentó.

La española reveló que durante la pelea producción le pidió a Pamela que se fuera de la casa, pero que no quiso, razón por la cual salió ella.

“Os puedo jurar que jamás había vivido un acto tan violento y terrorífico. Vamos, de película de terror, cuando alguien coge un cuchillo tan grande en sus manos…“, finalizó.

Revisa el mensaje que dejó Oriana en su canal de difusión