En un nuevo capítulo de ¿Ganar o Servir? se vivió un fuerte cruce entre Oriana y Blue Mary quienes se dijeron de todo.

Todo comenzó cuando Oriana hablaba con Fran, Luis y Sábelo sobre Blue Mary, acusándola de hablar con Pangal sobre la petición de la ex Gran Hermano a la española para que no hable más de su relación y sus intimidades.

Blue Mary se estaba maquillando en la pieza cuando los escuchó hablar de Austin, a lo que dijo “Sí, pero vayan a decirle a la cara”, en donde Oriana se enojó diciéndole “vaya, vaya, búsquenle”, generando la molestia de la comunicadora. “¿Cuál es la necesidad de gritar”.

Blue Mary se enfrenta a Oriana

Inmediatamente se produjo un fuerte enfrentamiento entre ambas. “¡Si no dices nada ni hables! ¡Vete a tu p… casa que te queda poco tiempo! ¡O aportas o apartas!”, le gritó la española.

Blue Mary le contesta: “Eres una ridícula, patética, payasita, para eso sirves. Lo único que sabes hacer, show gritas, generar conflicto, eso es lo único para lo que sirves”, agregando: “No puedo escuchar con los gritos de la González”, emplazando a Luis: “Un títere”.

“Me da mucha pena tu manera de ser Oriana, lo único que muestra es lo infeliz que eres. Porque lo que tu has hecho con tu amiga quedó en evidencia de todos. No me provocas nada salvo rechazo, eres la persona más vacía y más insegura”.

“¡Patética te ves tú en ese vestido! ¡Tú has peleado hasta con tu mejor amiga aquí adentro!”, le contestó Oriana en relación a Faloon.

En ese momento Oriana le dice unas frases que fueron censuradas en el capítulo, por lo que Fran le dice: “No digas la palabra esa de nuevo”.

“Grita Annabelle, grita. ¿Eso parezco? ¿Te doy miedo? Dime más para ver qué parezco”, le señaló Blue, muy enojada. “No es mi culpa que a mí me quieran y a ti no. Eres una loser, patética. Te vas a ir por segunda vez. Eres una ordinaria, lo más ordinario que tiene esta casa”, siguió gritándole Oriana.

