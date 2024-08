Un tenso episodio se vivió en ¿Ganar o Servir? en donde Oriana y Fran tuvieron un complejo momento, luego de que la ex Gran Hermano se reconcilió con Austin, pero además, fue parte de una conversación que involucra a Pamela Díaz, situación que no le gustó nada a la española.

Durante una conversación entre Fran, Luis y Oriana, esta última le señaló a su amiga que no le parece la relación que tiene con el galán peruano. “Yo lo último que quiero es que vuelvas con él. No quiero que él vuelva a ti, me parece un asco”, a lo que Mateucci agregó: “Él decía que no podía estar contigo por los tatuajes y cosas así. Y yo te veía capaz de ceder en eso para estar con él, pero a él no lo veía con vos”.

“Me parece que estás completamente bajo el poder de este chico, estás haciendo conmigo lo que él hace contigo, por miedo a la reacción que él tenga contigo. Lo siento, pero si quieres, ve a besuquearte con él y a mí no me hables más”, explicó Oriana.

La molestia de Oriana y Fran

En un avance del capítulo que se estrenará esta noche, Oriana le revela a Luis que le molestó la actitud de la ex Gran Hermano, quien se encontraba compartiendo con el resto de sus compañeros, en donde estaba Pamela Díaz.

“Esta señora llegó a esta casa diciéndole a Fran prácticamente que era una ‘chupa medias‘, que quiso ser su amiga y que ella no quiso. Y aquí está Fran hablándole“, comenzó explicando la española.

Agregando que no siente que la forma en que ven la amistad sea recíproca. “No puedo tío, no puedo. Por eso, si está bien, amiga lo que tú quieras, pero con una persona que no es así también conmigo, que se maten por mí. Muy diferentes, Fran y yo en ese sentido, lo siento, pero no”.

“Tampoco tienes, ya que defenderle, que se arreglen”, le señaló Luis, a lo que Oriana responde: “Nada, cero. Me da vergüenza, lo siento. No es digna de mi amistad”.

Revisa el avance a continuación