Los televidentes de ¿Ganar o Servir? ya se encuentran más que hartos con la actitud que ha tenido Austin con Fran Maira. Y es que en variadas ocasiones el peruano ha tratado de mala manera a la que es su pareja en el encierro.

Los fanáticos incluso llaman a Fran a dedicarse su propia canción “Amiga ya mato” por su relación con Austin. Ahora, un nuevo ninguneo hacia la participante, hizo enojar aún más a los televidentes.

Y es que durante los últimos capítulos se ha visto a Fran y Austin distanciados con Palao ignorando a la oveja y ella detrás tratando de volver a estar con él, algo que sin duda molesta a varios.

Lo destrozan

En el adelanto del capítulo, que se transmitirá este lunes en Canal 13, se mostró un nuevo conflicto entre Austin y Fran. Y es que en una nueva actividad de Matías Vega comienza el conflicto.

En concreto, en la dinámica Austin, elegirá a Pamela para ir a una cena en vez de a Fran, algo que molestó y entristeció a la ex Gran Hermano y que además provocó el enojo de Oriana y Raimundo.

El enojo de Oriana llegó a tal punto que trato a Austin de “poco hombre” por no estar con su pareja.

“Un poco hombre, es que se lo digo en la puta cara. Poco hombre“, mencionó a viva voz. Eso no es todo y es que incluso Fran lo trato de “cara de raja”.

Pamela no fue indiferente al conflicto y es que la recién llegada se puso de lado de Austin, destacando que los malos tratos de parte de Oriana y Raimundo no terminan de gustar al peruano, quien no siente apoyo de parte de la que es su pareja.

Fran recibió el apoyo de Luis Mateucci, Oriana, Raimundo e incluso parte de Facundo, quien en la misma actividad le recriminó a Austin lo que había hecho al elegir a Pamela, destacando que debería haber elegido a Fran.

Las redes sociales ya no dan más y muchos no logran entender cómo es que Fran y Austin siguen juntos aún en la actualidad luego de salir del reality show.

Revisa el adelanto de ¿Ganar o Servir?