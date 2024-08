Un tenso capítulo de ¿Ganar o Servir? se acerca a la pantalla, en donde Pamela Díaz se sincera sobre su relación con Facundo, con quien vivió un romance fuera del encierro y quien en la actualidad tiene una relación con Oriana Marzoli, lo que afectó su relación con la ‘fiera’.

Apenas llegó la comunicadora a la casona tuvo un fuerte cruce con la española, situación que se ha repetido con el paso de los capítulos. Esto ha hecho que Facundo esté acompañando a su pareja y no comparta mucho con la Fiera.

Pamela y el cambio de Facundo

En conversación con Pangal Andrade, la fiera le comentó que esta desilusionada de la actitud del argentino. “Cuando le tengo cariño a alguien soy super respetuosa. Afuera se habló un montón de huea… que no tenía que hablar”.

“Dijo que teníamos una relación, que no era tóxica, y salió en todos los portales la hue… era una hue.. piola. Su actitud a mí, no me gusto. Y si tú eres amigo de alguien, yo esperaba que él también fuera amigo acá. Esa actitud, cuando yo entré en el helicóptero a mí me dije ‘no puedo estar”.

Por su parte Pangal le señaló que Facundo “como que no te pescó mucho”, a lo que la fiera responde: “Si yo no quiero que me pesque, es una hue… de educación. Pásala bien, comete a quien querai, pero no seai mala onda conmigo cuando fui yo una mina muy la raj… contigo y muy piola”.

Tras la llegada de Pamela Díaz al espacio, Facundo utilizó sus redes sociales para referirse a las críticas que recibió por su comportamiento con la fiera dentro del encierro.

“No actué de la mejor manera, no sabía cómo decirlo, no me dieron los huevos, me dio lástima en ese momento, decirle a los ojos, mirarla y decirle que de verdad me estaba enganchando con Oriana, que es la verdad”, expresó.