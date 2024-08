El ingreso de Pamela Díaz a ¿Ganar o Servir? elevó las tensiones dentro del encierro y en el capítulo de estreno de este lunes, tuvo un fuerte cruce con Luis Mateucci, a quien enfrentó por hablar de su relación con Pangal.

Durante la fiesta, Pamela se encontraba conversando sobre el argentino con el resto de sus compañeros, en donde Pangal le reveló algo que la fiera no esperaba. “Dos amigos de él me hablaron antes de entrar. Me dijeron que es un zángano y les debe plata. La Dany (Aránguiz) me dijo que se fueron a Brasil para Año Nuevo, ella pagó 7, 8 millones, y él dijo que le iba a pagar la mitad”.

“Nunca ha pagado. No tiene ni departamento, lo tiene gracias a la Dany hace cuatro meses. Es atroz”, comentó Pamela, a lo que Pangal le dice “dijo (Luis) que tu dijiste que yo quería contigo”, lo que enfureció a la Fiera.

Pamela se lanza contra Luis

A pesar de que Pangal le pidió no enfrentarlo, la fiera lo emplazó inmediatamente. “Eres un mentiroso de mier… la caga.., un falso, la cag… Es imposible. ¿Cómo se te ocurre decir que él me ha mandado un mensaje? cuando nunca me ha mandado un mensaje en la vida”.

“Eres un chanta, falso y cafiche, te lo digo en tu cara eres un falso de mier…”, agregó la Fiera, a lo que Mateucci mantuvo su postura e insistió que Pamela le reveló eso. “Dijiste en la casa de la Dany, que el te tiraba mensajitos y que te coqueteaba. Yo no soy mentiroso”.

“Pangal nunca me ha tirado los cagad… en la vida”, agregó Pamela.

Tras salir del lugar, el trasandino le comentó lo que ocurrió a sus compañeros. “Me dijo que Pangal no iba a aguantar el encierro porque era bastante caliente y como que le coqueteó, por eso se lo conté a Pangal para que tenga cuidado con ella porque le puede perjudicar en su relación, si hay algo porque no quiero ser amiga de ella es porque es una sapa”.

Luego se enfrentaron nuevamente, en donde Luis señaló: “Me chupa un huevo si no me crees”.