No queda nada para ver en pantalla el esperado ingreso de Pamela Díaz a ¿Ganar o Servir? en donde se reencontrará con el galán argentino Facundo González con quien tuvo un romance previo a su llegada al reality y quien actualmente mantiene una relación con Oriana Marzoli.

Este domingo la Fiera se reunirá con sus nuevos compañeros de encierro, en donde en su ingreso protagonizará tensos momentos luego de que en una conversación con Karla Constant, la animadora le pide que elija a tres compañeros que se sumen, escogiendo a Mateucci, Oriana y Facundo.

En un nuevo capítulo de “Hay que decirlo”, Pamela entregó algunos detalles de lo que se podrá ver en pantalla y cómo fue su reencuentro con Facundo.

Pamela se sincera sobre Facundo

Previo a su ingreso, la Fiera fue consultada sobre el panel sobre el galán argentino, revelando que sintió cosas cuando lo volvió a ver, pero que “nunca” volvería a estar con él.

Asimismo, Nacho consultó: “¿Crees que estuvo contigo por interés?”, a lo que ella respondió: “espero que no”. Tras eso, le preguntaron si cree que él se involucró con Oriana por interés, señalando que sí.

Luego que apareció el primer banner en el cielo que adelantaba el ingreso de la Fiera, Facundo señaló en una conversación con Austin que preferiría que no llegue.

“A la Pamela le tengo cariño… te digo la verdad, de verdad prefiero que no entre. No pensé que Oriana me iba a gustar tanto, que me iba a dar esa locura, entonces es como difícil hermano”.

También, durante una conversación con Oriana, quien es su pareja en el encierro, le reveló detalles de su romance con la Fiera, a quien conoció porque Fabio Agostini los presentó.

“No era mi novia. Pasamos lindos momentos, hace unos meses que nos conocíamos y ella sabía que yo iba a entrar acá y todo”.