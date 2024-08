Un capítulo de alto impacto se vivió en ¿Ganar o Servir? en donde finalmente los televidentes vieron la esperada llegada de Pamela Díaz a la casona en donde llegó dejando la grande y revelando importantes situaciones que muchos desconocían.

Una de ellas fue la revelación que le hizo a Gala Caldirola en donde le comentó que Daniela Colett habló con sus compañeros sobre su relación con Mauricio Pinilla. “La chica brasileña dijo que tu relación con Pinilla había terminado porque tú te llevabas mal con sus hijos”, impactando a la española quien inmediatamente encaró a su compañera.

Gala enfrenta a Dani Colett

Tras enterarse de los comentarios, Gala, visiblemente molesta, emplazó a Daniela por la situación.

“Antes de afirmar o contar algo deberías quizás haberme preguntado a mí si realmente es así porque hay dos versiones siempre de una historia y me parece muy mal, que tú vengas a exponerlo aquí me parece feo. No me contaste que eso lo habías dicho”.

Por su parte, Dani se disculpó por sus dichos. “No, pero te dije que en algún momento hablé cosas tuyas y te pido perdón porque no me corresponde y me di cuenta que no me corresponde. Y no voy a volver a tocar el tema”, agregando: “por eso me acerqué y me di cuenta que la había cag…, me acerqué y te lo dije. Me equivoqué, no son temas míos, no me debo meter y me pedí perdón en ese momento”.

Pero Gala seguía muy molesta por la situación. “Pero que feo si ella te pidió que hicieras eso. Lo encuentro muy arrastrado, muy bajo”.

“No me meto más, me equivoqué en meterme, no es un tema mío, no tengo que meterme en temas de otras personas de afuera”, añadió Colett, mientras que Gala cerró la discusión señalando: “Lo que me sorprende en la mala intención por otro lado de querer exponer a su propia familia. Yo no expondría así a mis hijos”.