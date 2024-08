Una imagen que remeció a la farándula se reveló la noche de este domingo en donde aparece Gala Caldirola en compañía de Luis “Mago” Jiménez quien recientemente se separó de María José López tras una larga relación.

El medio Infama publicó la fotografía en donde aparecen ambos compartiendo en un bar capitalino llamó la atención de los cibernautas, en donde, a pesar de que en las imágenes era evidente de que se trataba de una salida grupal, los rumores sobre un posible romance comenzaron a extenderse.

Acerca de eso, fue la misma Gala Caldirola quien alzó la voz ante los rumores aclarando la situación a través de sus redes sociales.

¿Gala Caldirola y Luis Jiménez?

En sus historias de Instagram, la actual participante de ¿Ganar o Servir? enfrentó los rumores señalando: “Les voy a cortar el culebrón que se han armado en un momento (…) en la foto se ve claramente que ni siquiera estoy sentada en la misma mesa con él, no estoy cenando con él.

“Él estaba en un lugar, en el mismo lugar que estaba yo, coincidimos de casualidad, tenemos amigos en común, yo saludé a los amigos que tengo en común con él y él se puso a hablar con un amigo mío en común (…) Cordialmente, nos saludamos, risas, no hay absolutamente nada más que eso”, puntualizó.

“Las personas que sacaron esa foto creo que podían ver claramente que él estaba en una mesa con unas personas, yo estaba en otra mesa con otras personas y que no éramos nosotros el tema, era casualidad que coincidimos en el mismo lugar, y claramente yo lo conozco, buena onda.

“Hasta estuve en su boda y por supuesto lo saludé. Pero nada más que eso, Me parece muchas ganas de hacer daños. Si estabas armando una película: No pasó, no pasará y no va a pasar nunca”, señaló en sus redes sociales.