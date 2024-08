Facundo aclara su actitud con Pamela y Oriana en Ganar o Servir: "No me dieron los huevos"

¿Ganar o Servir? estrenó este domingo un capítulo de alto impacto en donde se vio en pantalla el esperado ingreso de Pamela Díaz a la casona en donde se reencontró con Facundo González, con quien tuvo un romance fuera del encierro, y quien actualmente está en una relación con Oriana Marzoli.

Con las tensiones por las nubes se describe el más reciente capítulo del reality, luego de que la Fiera finalmente se enfrentó a los participantes y, como era de esperarse, las chispas al encontrarse con la española frente a frente no faltaron.

Durante sus primeros minutos en el encierro Pamela interactuó con sus compañeros, excepto con el grupo de Mateucci, Oriana y Facundo, quienes se mantuvieron alejados.

Facundo responde a las críticas

El argentino tuvo un trato cordial con la “fiera” e intentó mantenerse fuera del conflicto debido al malestar de Oriana, su pareja, compartiendo breves conversaciones, lo que le valió algunas críticas por parte de los televidentes.

Por lo mismo, Facundo utilizó sus redes sociales para aclarar la situación y explicar por qué optó por tener esa postura durante el ingreso de Pamela.

“Sé que muchos me estuvieron criticando por cómo actué con Oriana, muchos me apoyaron los cuales se los agradezco un montón, pero quiero dejar claro algo: yo realmente en ese momento no tenía una mala relación con Pamela”.

“No actué de la mejor manera, no sabía cómo decirlo, no me dieron los huevos, me dio lástima en ese momento, decirle a los ojos, mirarla y decirle que de verdad me estaba enganchando con Oriana, que es la verdad”, expresó.

Asimismo, aclaró que su prioridad es su relación con la española. “Con Oriana tengo una conexión que no sentí nunca con ninguna mujer y estoy enamorado, y estamos bien, y no quiero que esa relación se manche con todo esto”.

“Estamos construyendo algo bonito y no quiero que se vaya todo a la mierd… la verdad, la cagué, no lo supe manejar, y bueno quería explicar eso para que quede claro”.