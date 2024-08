La española encaró a la pareja de su amiga, situación que molestó a la ex Gran Hermano.

En un nuevo capítulo de ¿Ganar o Servir? se vivió un nuevo “Círculo de Fuego”, en donde Fran se enfrentó a Faloon, llevándose el triunfo y la inmunidad, lo que causó una inesperada discusión en la casa.

“Me molesta que se les ve bien siempre y quedan siempre como buenos, y el discurso es siempre el mismo. Pangal queda como payaso hablando siempre lo mismo”, comentó Dani Colett, debido a que cree que obligaron a Fran a ir a la competencia.

“Ninguna de las chicas quería ir. La obligaron, la agarraron acá y le dijeron. Quieren quedar como siempre buenos”, comentó Mateucci a Pamela, quien inmediatamente le contó esto a Fran, quien muy molesta lo fue a enfrentar.

Cruce entre Fran y Oriana en Ganar o Servir

Cuando fue a pedir explicaciones por esos dichos, negando que ella compitió obligada por Soberanos, Oriana se involucró en el cruce señalando: “Te comió la cabeza, vinieron a meter cizaña y se la creyó. Yo de tonta no tengo un pelo”.

Mientras que Mateucci le respondió: “Te obligaron, pobre Fran. La Oriana no estaba predispuesta, la Gala dijo que no, y quedaste vos”.

“A mí nadie me ha obligado a nada, si competí fue porque yoquise. Soy del otro equipo, no entiendo por qué tanta m…, gané yo y eso les pica. No saben perder”.

Tras esto, la española encaró a Austin por apoyar a Fran en la discusión. “Sin frenarla tampoco cuando va a contestarle a los demás. Porque si no la frenas cuando va a enfrentar a Luis, tampoco la frenes cuando tenga que enfrentar al resto. Antes de que ella se metiese contigo tenía una personalidad, pero la has frenado, entonces no te metas si ella quiere enfrentar a quien sea”.

Austin no se quedó callado y respondió: “Te quedaste sin recursos con la situación de ahí que ya se aclaró y por eso te estás metiendo en una cosa de parejas. Yo jamás me he metido contigo”.

Luego, Fran pidió hablar a solas con Oriana, para contarle qué pasó después, en donde su pareja se molestó por la situación. “Me generaste un problema con Austin, porque sacas hue.. en la mesa, como que él me frena o que habló con Rai, cosa que te cuento a ti o a Rai son huea… mías”, agregando que el modelo le dijo que siente que ella no lo apoya.

“¿Qué no lo apoyas de qué? si eres la sumisa de este chico y te lo ha dicho hasta tu amiga de 9 años”, respondió Oriana.

“Cuanto te has peleado con Julia siguió genial con ella y cuando te peleaste con Faloon te mandó a calla. Nunca te ha defendido. Yo soy leal hasta la mierd… la única que se va a partir el cu… por defenderte, voy a hacer yo”.