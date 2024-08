La relación entre Gala Caldirola y Raimundo Cerda sigue en altos y bajos. Y es que nuevamente se encuentran separados y viviendo tensos momentos, sacándose en cara bastantes cosas que han vivo dentro del reality show.

Ahora, una nueva dinámica traída por Karla Constant desatará una nueva pelea entre ambos, la que puso incómodo a más de alguno dentro de la casa y es que esta misma vino con gritos incluidos.

Se dijeron de todo

En el adelanto del capítulo que se transmite esta noche en ¿Ganar o Servir? Karla Constant llegará con una nueva actividad. La conductora del programa trae una actividad de películas, en que cada uno de los participantes deberá entregar una película a otro.

Fue al momento en que Karla llamó a Raimundo que comenzó todo y es que el joven decidió dedicarle “Cómo perder a un hombre en 10 días” a Gala, algo que no cayó muy bien a la ex de Mauricio Isla.

Tras esto es que Gala decidió dedicarle “Sin Compromiso” a Raimundo, destacando que así se mantenía la amistad. Esto claramente provocó una tensa discusión entre ambos.

“Pero tú también te gusta el juego, Gala. Te encanta el juego. No me he comido a nadie. No me he comido a nadie. La única mujer que he estado eres tú“, mencionó Rai a Gala.

“Comételas a todas. Haz lo que tú quieras, eres libre. Eres libre“, le comentó Gala, visiblemente enojada.

“¿Ahora te vas a victimizar?“, respondió Raimundo a su ataque

“A ti no te gustaría que yo te hubiera hecho ni la mitad de las cosas que tú me hiciste a mí“, lanzó Gala de vuelta.

Eso fue lo único que se mostró de la pelea y seguramente lo qué no se mostró en el adelanto se verá durante la transmisión del capítulo durante la noche de este miércoles.

Revisa el adelanto de ¿Ganar o Servir? de esta noche