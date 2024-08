Un tenso episodio se vivió en ¿Ganar o Servir? después de intensa actividad, en donde Rai y Faloon compartieron un beso el cual no le gustó nada a Gala Caldirola, con quien el ex Gran Hermano tiene un romance al interior de la casona.

Durante la fiesta, Faloon escogió a Rai para cumplir la penitencia de darle 20 piquitos. Gala fue consultada sobre si estaba junto a él como pareja, a lo que respondió. “Definitivamente no. No tengo nada que decir al respecto, cada uno sabe lo que hace”, explicó.

Sin embargo, la situación no quedó allí, ya que tras una actividad cinematográfica, Gala se enfrentó a Rai.

“Esas faltas de respeto que tú tienes conmigo me hacen decir cómo me siento delante de todos. Creo que te subiste en un pony, no sé qué te pasó, pero pasaste de ser una persona súper respetuosa a quererte besar con todas las chicas con las que tengo afinidad en esta casa”.

Faloon arremete contra Gala

A través de las redes sociales del reality se subieron videos de estos registros, en donde Faloon dejó un inesperado comentario en donde arremetió contra la española. Una usuaria comentó en la publicación señalando: “deberían mostrar cuando Gala empuja a la Faloon también en esta actividad”.

A lo que la misma involucrada respondió: “¡Gracias! Eso no lo mostraron, me empujó muy fuerte, porque estaba en estado etílico”.

La ex Yingo aclaró la relación entre ambas, puntualizando que no son amigas. “Mucho show por una actividad. Gala no es mi amiga, no porque tuviéramos buena ‘onda’ en el encierro iba a dejar de hacer lo que yo quería hacer”.

“Además, qué onda, siempre dijo ella y Rai que no tenían nada, ahí el del respeto es él, yo soy la mala y no Oriana que sí se besó con todo con Rai”.