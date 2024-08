Filtran cómo se gestó la salida del espacio de la ex Gran Hermano.

¿Ganar o Servir? se encuentra en una etapa crucial de su competencia y muchos se preguntan quienes son los participantes que llegarán a la instancia final del espacio de Canal 13.

Debido al importante desfase entre el tiempo real y el tiempo televisivo, diversas filtraciones se han revelado, entre ellas la cómo se gestó la salida de Fran Maira, una de las participantes más populares del reality.

La ex Gran Hermano, cuyo hit “amiga ya mató” no para de sonar en redes sociales y continúa sumando oyentes en Spotify, tendrá una inesperada salida del espacio, así lo aseguró Infama a través de sus redes sociales.

La salida de Fran Maira de Gran Hermano

Según revela el medio, la integrante de “Soberanos” no es eliminada en un duelo por la permanencia, sino que decidió ceder su lugar a otro compañero. “Botota pierde su duelo de eliminación contra otro participante (no es Fran)”, agregando que en ese momento “Fran le cede su lugar para que ella no se vaya eliminada”.

“Fran se va del reality y Botota se queda”, expresó el medio a través de su cuenta de Instagram, luego de que un seguidor consultó quién era la persona que eliminaba del espacio a la joven.

Fran y Austin en crisis

La pareja, que era una de las más estables del encierro, están en un complejo momento luego de que el modelo peruano escogió a Pamela Díaz para cenar en lugar de a su pareja. “Qué asco, lamentable por ti. Qué sinvergüenza, un poco hombre, es mi mejor amiga acá y la humillación no se la permito”.

“Es el típico personaje que crea un papel para entrar a un programa. Se le cayó la careta”, agregó Luis. “Es muy cara de raj…”.

Por su parte, Austin arremetió contra Facundo tras conflicto con Oriana, señalándole que él no lo defiende. “Le dije que te diga lo que quiera, pero que no te insulte”, aseguró el argentino.