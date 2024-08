Los conflictos entre Austin y Fran han generado comentarios y peleas también entre Oriana y Austin. Y es que debido a las malas actitudes que ha tenido Austin con la ex Gran Hermano es que Oriana busca proteger a su amiga para que así no sufra.

Esto ha provocado mayores conflictos entre los tres en la casa, generando así que haya bandos para apoyar a uno u otro participante.

Ahora, en el próximo adelanto del nuevo capítulo de ¿Ganar o Servir? se ve como Austin y Fran tendrán una conversación respecto a su relación y como además Fran y Oriana también tendrán una conversación respecto a lo mismo.

Sacan chispas

En el adelanto del capítulo 88 de ¿Ganar o Servir? Fran y Oriana tendrán una casi pelea debido a todo el tema de Austin. Y es que la española le sacará en cara todo lo que está haciendo el peruano a la ex Gran Hermano.

Todo se dará debido a Fran le pedirá que deje de meterse en su relación con Austin, algo que no terminará de gustar a Oriana.

“Bueno, pero no lo vuelvas a decir y no hables cosas que yo te he dicho a ti en privado“, mencionó Fran.

“Que pesada. Que no… a ver ni siquiera tú dices nada, tía. Fran te lo digo de verdad, o sea… no vez que me parece que estás completamente bajo el poder de este chico, por lo tanto, no me dices nada“, comenzó a decir Oriana.

“O sea, estás haciendo conmigo lo que él hace contigo. Es que tú no te das cuenta por qué tú no te estás escuchando a ti misma“, agregó.

“Que no hables de mi relación“, le interrumpió Fran, un momento.

“O sea, lo que tú me estás pidiendo que yo no hable de tu puta relación donde me metió él por miedo a la reacción que tiene él contigo. Y lo siento. Si te quieres enfadar, ahora vas con él y a mí no me hablas más“, finalizó tajante Oriana bastante molesta.

Revisa el momento de Fran y Oriana