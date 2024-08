La participante ya no haya con quién más pelear dentro de la casa.

Angélica Sepúlveda llegó hace una semana a la casa de Gran Hermano. La mujer, que ya tiene varios realities en su haber, llegó a la casa más famosa del mundo dispuesta a crear diversos conflictos entre los participantes de la casa.

Y es que en inicio llegó más que lista para pelear con Chama, con quien tuvo un malentendido en Tierra Brava. Chama no le dio demasiada importancia, es que comenzó a buscar conflicto con todos los demás participantes dentro de la casa.

Y es que ya se ha peleado con Iñigo en reiteradas ocasiones y también con Linda, con quien tuvo una gran pelea durante este fin de semana.

La actitud de la Fierecilla ha sido tal que la casa cada vez más se une para así no prestarle atención a la mujer.

Se peleó con Waldo

Uno de los amigos de Angélica dentro del encierro era Waldo. Y es que ambos, debido a su amor por el campo, congeniaron muy bien. Esta amistad no duró mucho y es que durante esta mañana, después de un desayuno especial de parte de TOP es que ambos tuvieron un conflicto.

Aún se desconoce como empezó la pelea, pero Angélica llegó incluso a tratar de falso al oriundo de Coquimbo.

“Así que es simple. Ya ayer ya huebiaste y hoy día de nuevo, ya suficiente. No tengo ningún interés de estar con gente así. Tan simple. Así que haga su juego solito, donde calienta el sol, que no se moja el potito con nadie. Eso no es mi estilo para nada“, mencionó Angélica en un principio.

“De huaso nada. Nada. Ahora entiendo como todos decían que tú no tienes nada de huaso. Simple(…) Vivir en el campo no significa ser huaso. El huaso es recto, correcto“, agregó Angélica.

Waldo se mostró en todo momento bastante tranquilo y es que incluso no le prestó mucha atención, excepto cuando le respondió luego de ser llamado falso.

“¿Y qué significa ser huaso para usted? ¿Qué significa ser huaso a ver? ¿Pelear con todo el mundo? Eso es ser huaso, pelear con todo el mundo“, le respondió molestó Waldo.

Revisa la pelea entre ambos