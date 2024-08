Carlyn se convirtió en la quinta eliminada de Gran Hermano. La influencer dejó la casa más famosa del mundo durante la noche del domingo y ya se encuentra en Chile.

Es por esto que estuvo presente en el estudio de Gran Hermano de Chilevisión y conversó con Diana y el panel, que tuvo a Michael Roldán, Nicolás Quesille y Trinidad Cerda, sobre su corto paso por la casa más famosa del mundo.

Junto con esto, al término del programa, la mujer entregó su voto legado. Con este, la ex competidora dejó a un jugador con muchas más posibilidades de terminar en la placa de nominación semanal, ya que le deja dos votos.

¿A quién dejó su voto legado?

Durante la noche, Carlyn entregó su voto legado a Iván. La influencer y ex Top Chef VIP sorprendió a los presentes en el estudio al dejar el voto al bailarín, ya que muchos pensaron que iba a entregar su voto a Chama, esto por las últimas peleas que tuvo con su compatriota.

“Porque no concuerdo un poco con lo que dice y con lo que hace. Y porque me juzgó desde un principio, de que no creía en mí, de que no sabía si estaba haciendo un personaje o no, de que no sabía si estaba en un bando o no y fue por algo muy simple. Este voto es para Iván“, mencionó entre sus razones al término del programa.

Al estar presente el panel en el estudio, es que Nicolás Quesille destacó inmediatamente que el voto hecho por la participante era un voto perdido.

Esto no quita que Carlyn haya sorprendido con su voto y es que varios quedaron bastante atónitos con su decisión, ya que podría haberle dado el voto a Chama o incluso a Michelle o cualquiera de la Familia Tamagochi.