Perla, la gitana más querida de la televisión, volvió a ser tema en Gran Hermano Chile sin siquiera aparecer.

Y es que en la gala de eliminación de este domingo, se vivió un nuevo conflicto en el en vivo en conversación con Diana Bolocco desde el estudio. ¿Las protagonistas? Linda y Angélica.

Esto luego de una pelea que se mostró el sábado entre ambas, esto porque Sepúlveda despertó al sótano haciendo ruido, lo que provocó toda una discusión.

En el en vivo tocaron el tema, donde Angélica hizo un extraño y larguísimo recuento de los problemas que vivieron.

¿Qué pasó entre Angélica y Linda?

Angélica Sepúlveda explicó que ya no era temprano cuando los despertó y que en la noche le habían hecho lo mismo a ella. De hecho, en el recuento de imágenes, se mostró cómo Linda amenazó con que se venía una guerra tras no entender que la despertaron en la noche.

Tras un largo resumen de Angélica en el programa, fue interpelada por Diana, ya que con Linda eran muy amigas al inicio pero ya no. Ahí la respuesta de Sepúlveda fue rarísima al decir que se llevaba bien con los gitanos:

“Admiro las culturas, una de las que mas me encanta… Yo la viví cuando pequeña, vivo en una población y frente había un terreno baldío. Todos los veranos llegaban los gitanos y para nosotros era super entretenido. Yo admiro a esa cultura, pero con ella no me interesa”.

Lo más divertido pero incómodo a la vez vino luego de eso, con Diana dándole la palabra a Perla, o sea, a Linda:

“Quiero escuchar también a Perla… perdón a Linda. Tu sabes que tengo ese nombre “ingestado” en mi cabeza”, dijo la animadora ante la incomodidad nuevamente de la gitana.

Diciendo que estaba bien la confusión, le respondió a Angélica diciendo “yo no sé por qué saca el tema de los gitanos, que no tiene nada que ver. Ni siquiera me mira, ella dice que es muy limpia y ordenada, aquí saben todos que soy ordenada”, dijo.

Lo cierto que la pelea estuvo más incómoda que entretenida y ese momento fue el más notable, junto con las interrupciones que hizo también Michelle Carvalho.

Revisa el incómodo momento en Gran Hermano: