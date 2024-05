Hace algunos días la conocida gitana Perla Ilich anunció a través de un live en Instagram junto a Ximena Rincón su intensión para postular al cargo de alcaldesa por la comuna de Maipú. Sin embargo, ahora anunció que no tenía tal intención.

“Les cuento por qué estoy con la senadora, porque hace mucho tiempo les dije que siempre he tenido la intención de que muchos de los gitanos tengan alguna vocera, no nos sentimos parte, tanto como los gitanos, yo creo también la chilena, no se siente escuchada, esa es la verdad”, agregó Ilich en el live de hace algunos días.

En el mismo registro, indicó que su intensión es poder representar a una de las comunas más pobladas de la Región Metropolitana. “Si Dios quiere, quiero alzar la voz por todas esas personas de la comuna de Maipú que necesitan a alguien que venga desde abajo, que sepa lo que es tener y no tener, alguien que sepa, que realmente pueda sacar la voz por la gente que no lo está haciendo bien”.

¿Perla Ilich llega a la política?

A través de otro live en sus redes sociales, la protagonista de “Perla, tan real como tú”, comentó que no busca llegar al cargo público. “No soy ni pretendo ser alcaldesa de Maipú. Hay que estar preparado para eso. No es chiste, menos jugar con la estabilidad de las personas”.

“Maipú tiene su alcalde… lo único que he tratado y trato de hacer es lograr alzar la voz de los niños chilenos y gitanos en situación de calle, que no tiene nada que ver con eso”, explicó.

Asimismo, la ex participante de El Discípulo del Chef mencionó a sus seguidores que “no acepto las críticas por ser gitana o no tener un título. Si queremos que la sociedad cambie, entonces aprendamos a no insultar y criticar por redes. Los amo”.