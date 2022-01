Una complicada situación se vivió en el más reciente capítulo de El Discípulo del Chef, en donde un cambio de equipo, más la renuncia de una participante se tomaron el espacio.

Este viernes, los seguidores del programa de cocina pudieron ver en pantalla la salida de Perla Ilich y el cambio de equipo de Daniela Aránguiz.

Al inicio del programa, la ex integrante de Mekano ingresó al espacio con la vestimenta del equipo azul, a pesar de ser del equipo verde, lo que sorprendió a sus compañeros.

Explicando su decisión, la ex integrante de Mekano señaló: “Creo que he tomado una decisión que me duele mucho porque amo a Ennio, lo primero que quise cuando entré a este programa fue tener la experiencia de ti, pero creo que por mi salud mental y la de mis compañeros, todos, somos muchas mujeres en el equipo verde, todas con un carácter muy fuerte, y yo vengo a cocinar porque quiero llegar a la final. No quiero más polémicas”, señaló, generando una rápida respuesta de Perla.

“Las polémicas las armas tú Daniela”, respondió la gitana. “Si quiero polémicas ocupo mis redes sociales, pero no acá”, respondió la esposa del mago Valdivia.

Luego agregó: "Sentía que no aguantaba más, la presión que es estar con alguien con quien no te llevas bien, que son roces día a día. No me sentía emocionalmente capaz de seguir peleando y creó que tomé una decisión quizás apresurada, pero la mejor decisión".

Tras esto, le pidió a Carolina “China” Bazán si podía ingresar en su equipo, a lo que la líder del equipo azul aceptó.

Ennio Carota, el mentor del equipo verde señaló: “A mi parece bastante raro, me hubiera gustado que antes de que te pusieras la camiseta azul hubieses hablado conmigo”.

“Yo contaba con una persona en el equipo en donde el equipo mismo significa que cada persona tiene un rol, y tú ya no estás en este rol. Está bien, que te vaya bien con el equipo azul, suerte”, lanzó el chef molesto.

Tras esto, Perla manifestó su enojo frente a la situación. “Pido la palabra porque a mí no me gusta la victimización. Esto no es un reality, es un programa de cocina. Como Daniela lo dijo, hay muchas mujeres con carácter fuerte y todas tenemos diferentes temperamentos, me incluyo”, sostuvo.

“Pero lo que no me gusta en la vida es que nadie mire en menos a nadie”, luego añadió: “Si ella se cambió de equipo es porque yo tenía una buena relación con ella, después del último encontrón que tuvimos, porque yo nunca metí esa cuchara cochina, y después de eso ella subió un video hablando que en el equipo había una persona que no se lavaba las manos y que era cochina, y ella dijo ¿por qué te lo tomas personal?”, puntualizó Perla.

“¿Y por qué? Con la única persona que tuvo atados fue conmigo, y a la única persona que miró en menos fue a mi, y yo te lo digo mirándote a la cara, eres una persona que desclasifica a la gente y eso no se aguanta”, señaló..

“Habla con mi abogado”, le contestó Aránguiz, tras lo cual Ilich le contestó: “bájate de la nube”, momento en el que decidió retirarse del estudio para “no dejar la embarrada”, según sus palabras.

Tras regresar a la competencia Perla decidió renunciar a la competencia. Revisa el capítulo a continuación.