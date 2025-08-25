La tercera temporada de El verano en el que me enamoré ha sido la más intensa de la serie de Prime Video, marcada por el esperado, y polémico, matrimonio entre Belly y Jeremiah. Lo más curioso es que este debate ha trascendido al mundo de la serie en donde grandes equipos de fútbol han hecho pública su posición.

Lo que parecía un sueño romántico terminó siendo una montaña rusa de emociones: primero con la revelación de que Jeremiah tuvo una aventura en Cabo, y finalmente, con la gran boda que divide por completo al fandom.

El drama alcanzó un punto máximo cuando en la despedida de solteros, cuando Conrad confesó que aún ama a Belly y le pidió cancelar todo, asimismo le reveló que Jere la había engañado. La respuesta de ella fue contundente y dejó impactado a los fans quienes se volcaron a las redes sociales para expresar con cuál de los hermanos Fisher debe quedarse la protagonista.

Grandes equipos eligen: ¿Team Conrad o Team Jere?

El triángulo amoroso de Cousins Beach llegó a la cancha y al parecer Team Conrad es el que sigue ganando por goleada. Equipos coma el PSG han hecho pública su posición con Team Conrad, señalando que es él quien debe quedarse con el amor de Belly, lo mismo hizo el Barcelona, Inter y la selección argentina.

Mientras que además del fútbol, la NFL y la MLB se han hecho parte de la discusión y han elegido a su favorito para el corazón de Belly.

“Como se siente saber que Conrad finalmente sabe la verdad”, escribió el Barcelona.

“El verano en que nos enamoramos del capitán.:.”, escribió el Inter.

“Cuando te das cuenta que Conrad finalmente sabrá la verdad sobre Jeremiah”, escribió la cuenta de los Yankees.

“No estés con él, no te cases con él, quédate conmigo”, escribió la cuenta de la NFL.

“Nosotros tratando de evitar la boda de Belly”, escribió la selección argentina.

“Nosotros cuando Conrad…”, escribió Rayados.

“No me puedo enfocar en el entrenamiento cuando estoy preocupado por mi querido amigo personal Conrad Fisher”.

