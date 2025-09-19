Queda muy poco para que llegue a la pantalla de Universal+ The Hunting Party, una nueva serie de drama policial en donde los protagonistas deberán perseguir a poderosos criminales alrededor del país y además, enfrentar inesperados peligros, secretos y revelaciones que afectarán sus vidas.

La serie arranca con la explosión de una bomba que destruye una prisión secreta en Wyoming, liberando a peligrosos asesinos seriales que deben ser recapturados.

Frente a esta amenaza que pone en peligro a todo la sociedad, la excriminóloga del FBI Rebecca “Bex” Henderson (Melissa Roxburgh) toma una drástica decisión: reunir de nuevo a su nuevo equipo para impedir una catástrofe.

Patrick Sabongui entrega detalles del estreno de The Hunting Party

En la producción, el actor, doble de acción y artista marcial, Patrick Sabongui, con una larga carrera cinematográfica, interpreta al agente de la CIA Jacob Hassani, un personaje que misterioso personaje que busca hacer justicia contra los criminales prófugos, pero que además oculta una parte importante de su vida.

Patrick goza de una larga carrera en el deporte. Practicó fútbol en su juventud en Montreal, y la actualidad sigue practicando Hung Gar Kung Fu. En donde su experiencia como atleta de alta competencia y artista marcial añade una parte única a sus papeles de acción.

“Tener experiencia como especialista y atleta influye en todo lo que hago. Es simplemente la forma en que existo en mi cuerpo. Creo que le da una fisicalidad a Jacob, incluso fuera de las secuencias de acción”, comentó a Redgol.

Patrick Sabongui interpreta a Jacob Hassani y Melissa Roxburgh es Rebecca ‘Bex’ Henderson(Photo by: James Dittiger/NBC)

“En términos de entrenamiento, cuanto mayor te haces, más inteligente eres. Cuando era joven, entrenaba, aprendía nuevas habilidades físicas, aprendía nuevos deportes, deportes de aventura, era como pasaba la mayor parte de mi tiempo. Cuanto mayor me hago, he bajado un poco el ritmo, pero hago lo necesario para mantener mis herramientas afiladas”.

Sobre este nuevo papel, el actor señaló: “Ese equilibrio entre fuerza y ​​vulnerabilidad es lo que realmente me enamoró del personaje de Jacob. La posibilidad de poder dedicar mi tiempo a equilibrar esas dos cosas es un regalo para mí como actor”.

Agregando que “la forma de equilibrarlas es creyendo en la historia que me presentan. Tenemos guionistas realmente talentosos. Tenemos tramas increíbles, y han forjado relaciones sólidas entre los miembros de la partida de caza”.

El intérprete revela que hay un ambiente increíble dentro del elenco, lo que ayuda a retratar las intensas escenas. “He desarrollado un profundo cariño por mi elenco, trabajando con Melissa, Josh, Nick y Sarah, y tenemos un vínculo profundo entre nosotros. Así que esos momentos de vulnerabilidad son fáciles cuando confías en tus compañeros de reparto”.

“Me lo paso genial con las escenas de acción y me siento muy cómodo con la compañía, con el elenco, el equipo creativo y los guionistas, aceptando esos momentos de vulnerabilidad”, puntualizó.

La serie se acerca a su estreno en popular streaming. /David Astorga/NBC)

Con participación en una gran cantidad de producciones como The Flash y Back Adam, Sabongui comentó que ser parte de distintos géneros cinematográfico ha enriquecido su carrera.

“Confío mucho en el equipo creativo, en los guionistas, en el guion, en la dirección. Creo que cada uno de esos géneros tiene sus propias cualidades en cuanto a tono. Si realmente te conectas con lo que está en la página y confías el resultado al equipo creativo, entonces creo que tu trabajo como actor queda bastante claro”.

“Creo que también tienes que ser un fanático de los géneros, simplemente tener ese sentido innato del ritmo, la sincronización y la escala”.

A pesar de que la primera temporada llegará el próximo 24 de septiembre a la plataforma de Universal+, ya fue renovada para una segunda temporada. Acerca del regreso de la serie, Patrick comentó: “Fue una alegría, un alivio. Ha pasado mucho tiempo desde que terminamos la primera temporada, y aún no hemos comenzado la segunda. Así que hay mucha emoción”.

“Mi hilo de mensajes con el elenco es muy, muy activo. Todos están muy emocionados por volver a ello. No podría imaginar una mejor manera de pasar el año”.

