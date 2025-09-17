Gen V, el spin-off de The Boys, regresó a la pantalla con su esperada segunda temporada en Prime Video donde los protagonistas tendrán una inesperada lucha, enfrentarán nuevos peligros, pero además, se despiden de uno de los suyos.

Chance Perdomo, quien interpretó a Andre en la producción, falleció a los 27 años en un accidente en su motocicleta en marzo del 2024, antes del inicio de las filmaciones de la segunda temporada. Tras retomar las grabaciones de la serie, se reveló que el personaje no sería reemplazado y en el estreno de la segunda temporada se reveló que pasó con él.

El regreso de GEN V: Así la serie se despidió de André y Chance Perdomo

¡Atención, spoilers a continuación!

Tras lo sucedido al final de la primera temporada, Andre junto a sus compañeros Marie (Jaz Sinclair), Emma (Lizze Broadway) y Jordan (London Thor y Derek Luh), fueron encarcelados por revelarse en contra de Vought International, la segunda temporada retoma meses después, revelando que los protagonistas están encerrados en Elmira, un centro controlado por Vought.

Andre, quien controla el metal, muere fuere de escena en un intento de fuga, según revelaron sus compañeros quienes siguen muy afectados por su muerte.

Debido a estos hechos, el grupo es liberado por Cate (Maddie Phillips), que se siente culpable por traicionar a sus amigos.

Por otra parte, el padre de Andre se une al profesorado de la Universidad para buscar justicia por su hijo y vengar su muerte. Mientras que el equipo de Superhéroes tendrán que enfrentar a un nuevo personaje, cuyas intensiones alarman a los protagonistas.

Cipher (Hamish Linklater), es el nuevo y misterioso decano de GodU, quien muestra un extraño interés en Marie, quien regresa a la Universidad por protección y evitar la brutal persecución. Por otra parte, Ethan Slater también hace su debut en la pantalla a través de flashbacks como Thomas Godolkin, el líder del Proyecto Odessa y además, fundador de la Universidad Godolkin.

Asimismo, Starlight, sigue siendo exiliada y presentada como una gran traidora frente a la organización, buscando tomar justicia.

En estos primeros tres capítulos Marie (Jaz Sinclair) y sus amigos tratan de seguir con sus vidas tras los eventos traumáticos e intentan volver a adaptarse a la universidad, o al menos fingen hacerlo, solo para no volver a caer en prisión.

Pero el objetivo central sigue siendo desmantelar la organización detrás el régimen escolar, mientras Marie sigue cooperando con Starlight (Erin Moriarty) para descubrirlo.

El amor por el deporte de Chance Perdomo

El actor de 27 años practicaba distintos deportes, dejando registros en sus redes sociales de la importancia de estas disciplinas en su preparación como actor. Perdomo levantó pesas y practicó calistenia para prepararse para sus papeles en The Chilling Adventures of Sabrina y Gen V.

En conversación con Contenmode, el actor señaló que se preparó físicamente para el papel de Andre, señalando que tuvo: “Mucho entrenamiento con pesas. Ejercicios compuestos como peso muerto y sentadillas Zercher, seguidos de calistenia”.

