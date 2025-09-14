Gen V está muy cerca de regresar a la pantalla con una esperada segunda temporada, en donde los estudiantes de la Universidad Godolkin se preparan para enfrentar nuevos peligros e inesperadas revelaciones.

La esperada temporada llegará a Prime Video el próximo 17 de septiembre con sus primeros tres episodios, en donde el tráiler ya reveló que Starlight (Erin Moriarty) se acerca a Marie Moreau (Jaz Sinclair) en busca de ayuda para detener el peligroso “Proyecto Odessa” y para ello debe volver a Godolkin.

Jaz Sinclair adelanta la segunda temporada de Gen V

Acerca de cómo fue regresar con la segunda temporada del spin-off de The Boys, la actriz, quien fue gimnasta por 9 años, comentó que estaba muy emocionada por volver al set. “Terminamos la primera temporada habiendo descubierto un nuevo nivel de las habilidades de Marie, y me emocionó ver qué harían los guionistas a partir de ahí. Volver con Marie y con Godolkin fue divertido y diferente porque el tono general del universo de The Boys es distinto”.

Asimismo, la actriz recordó el épico enfrentamiento entre Marie y Homelander que se verá en este nuevo ciclo. “Cuando supe que iba a trabajar con Homelander, estaba emocionada y también asustada, porque es un psicópata. Ese día en el set fue una locura; lo hicieron volar increíblemente alto. Ver a Marie emocionada, aunque fuera un poco ingenua, por conocer a este héroe al que antes admiraba fue divertido”.

La actriz también abordó la relación de Marie con Cipher, el nuevo decano. “Al principio, ella piensa que es un tipo raro, definitivamente malvado, que nunca dice toda la verdad, pero a medida que avanza la temporada y su interés por ella se hace más evidente, desarrollan una especie de dinámica profesor-alumno reticente, donde Cipher está muy comprometida con que Marie alcance su máximo potencial y también siente curiosidad por cómo podría ser eso”.

Revisa el avance de Gen V a continuación

La relación de Jazz Sinclair con el deporte

En conversación hace algunos años con la revista Rollingout, habló sobre su relación con el deporte y cómo se prepara para sus papeles, señalando que “me gusta hacer yoga, correr e ir al gimnasio. Siempre he sido bastante activa”.

Asimismo, reveló que fue gimnasta por casi una década. “De niña, fui gimnasta durante nueve años. Fui animadora para conservar mis habilidades de acrobacia“, agregando que es algo que le gusta implementar en sus actuaciones. “Me gusta hacer las acrobacias, así que intento hacer todo lo que puedo sin lesionarme”.