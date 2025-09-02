Cada vez queda menos para que se estrene la nueva película de Prime Video “El Pádel es Nuestro“, una comedia chilena que transforma la fiebre por este deporte en el detonante de una verdadera guerra matrimonial.

El estreno está programado para el 19 de septiembre de 2025, disponible solo en América Latina a través de la plataforma.

La trama de El pádel es nuestro

La historia sigue a Max y Pablito, vecinos y mejores amigos que viven obsesionados con el pádel, al punto de recibir un ultimátum de sus esposas para que retomen el foco en la familia.

Sin embargo, cuando un par de memes siembran la duda de que entre ellos exista algo más que una simple amistad, Helena y Soledad deciden infiltrarse en el club para investigarlos.

Lo que nunca imaginaron es que ellas mismas terminarán contagiadas por la pasión del juego. Muy pronto, los cuatro se verán envueltos en escapadas secretas, excusas cada vez más disparatadas, aniversarios olvidados y partidos que suben de intensidad, llevando sus matrimonios al límite.

Revisa el avance a continuación

La producción de El Pádel es nuestro

Francisco Morales, Director de Estrategia de Contenido y CAM LATAM en Prime Video, señaló: “En Prime Video, estamos comprometidos con la producción de contenido chileno de alta calidad que conecte tanto con audiencias locales como globales”.

Agregando que esta cinta sigue la línea de eso. “El Pádel es Nuestro es un excelente ejemplo de nuestro compromiso continuo con el talento creativo chileno y nuestra dedicación a ofrecer historias únicas y entretenidas que celebran la cultura local. Seguimos diversificando nuestra oferta de contenidos y buscamos ser el destino de entretenimiento preferido para todos nuestros clientes”.

