La millonaria suma de dinero que une a Drake con Sinner y que tiene relación directa con el US Open

El rapero canadiense vuelve a hacer ruido en el mundo del deporte con una jugada millonaria que tiene al número uno del tenis mundial como protagonista.

Por Javiera López Godoy

Drake y Jannik Sinner
© Getty ImagesDrake y Jannik Sinner

Drake está haciendo noticia, pero esta vez no por su música. El rapero canadiense mostró un ticket que lo conecta directamente al US Open y nada menos que el número 1 del mundo, Jannik Sinner.

El rapero apostó la millonaria suma de 300 mil dólares sobre la mesa para respaldar al italiano en su camino al título, es decir unos 292 millones de pesos chilenos.

Esto no es novedad para alguien como Drake, conocido por sus jugadas millonarias en el mundo de las apuestas deportivas, pero la cifra no deja de sorprender.

El artista tiene fama de jugársela fuerte en apuestas de este estilo, aunque su historial incluye derrotas que alimentaron la leyenda de “La maldición de Drake”.

¿Qué maldición? Una que asegura que cada vez que Drake apoya públicamente a un equipo o deportista, ese equipo o jugador pierde..

Sinner, enfocado en su defensa del título

El italiano de 24 años ya está en cuartos de final tras imponerse con autoridad ante Alexander Bublik. Ahora le espera otro compatriota, Lorenzo Musetti, con Sinner como amplio favorito. 

Con o sin supersticiones, el joven llega inspirado y respaldado por estadísticas que lo colocan como el hombre a vencer.

Un US Open con aroma a clásico

El torneo neoyorquino se perfila para otro capítulo de la rivalidad entre Sinner y Carlos Alcaraz, dueños de los últimos siete Grand Slams. 

Y mientras los fanáticos analizan cada punto, Drake le agrega drama al cuadro masculino con su apuesta millonaria.

