Jannik Sinner (1°) brilló en la cancha del US Open y no solo por su impresionante juego.

Tras aplastar a Alexander Bublik en octavos de final, el italiano se vio involucrado en un extraño incidente.

Un fanático intentó robarle mientras el italiano firmaba autógrafos. El insólito suceso quedó registrado y ya es tendencia entre los fanáticos de tenis.

Sinner arrasó en el US Open

Antes de que el intento de robo ocurriera, la atención estaba puesta en la cancha. El número 1 del mundo no dejó opciones a Bublik, imponiéndose con un contundente 6-1, 6-1, 6-1.

“Hoy jugué un buen tenis en algunos momentos. Él me dio algunos puntos gratis, pero traté de mantenerme lo más consistente posible”, dijo Sinner.

El intento de robo

Mientras firmaba autógrafos, un fan no dudó en intentar abrir la mochila de Sinner, como si no hubiese nadie cerca y sin miedo aparente.

Afortunadamente, un guardia que estaba a menos de un metro de distancia, se percató de la situación e intervino de inmediato, quitando la mano del hombre de la mochila del tenista, con evidente molestia.

Sinner alcanzó a ver parte del episodio y se retiró del lugar, visiblemente sorprendido, mientras el fanático se alejó avergonzado.