Este viernes llegó a la pantalla de Prime Video “El Pádel es nuestro”, una comedia chilena que transforma la fiebre por este deporte en el detonante de una verdadera guerra matrimonial y una emotiva aventura personal.

La trama se centra en Max y Pablito, vecinos inseparables y fanáticos del pádel, cuya pasión desmedida por este deporte les acarrea un ultimátum de sus esposas: volver a poner a la familia en primer lugar.

Pero todo da un giro inesperado cuando unos memes deja en ver que quizás podría haber algo más que amistad. Intrigadas, Helena y Soledad deciden infiltrarse en el club para descubrir la verdad.

Protagonistas de El Pádel es Nuestro entregan detalles del estreno

En ese contexto, Paz Bascuñán y César Sepúlveda entregaron detalles del esperado estreno que arribó este viernes a la plataforma de streaming.

Sobre cómo fue sumarse a la producción, la actriz señaló en conversación con RedCarpet que “Siempre es entretenido estas oportunidades de sumarse a estas comedias, en donde además la gente se siente identificada. Hay una comunidad tan grande en el pádel, entonces de allí salió la idea, una temática que convocara”.

Asimismo, se refirió a su personaje que pasa por tensos momentos en la trama. “En particular, esta mujer tiene una vida perfecta y de pronto este marido parte de esta comunidad de fanáticos del pádel, resulta que tenía un affaire y un vínculo más íntimo que solo el fanatismo del deporte que la lleva en este momento.

Publicidad

Publicidad

“Una mujer con una vida perfecta, bastante rígida y de pronto se le desmorona su existencia con esta revelación”.

Por su parte, Sepúlveda, quien interpreta a Mati, comentó que es un agrado siempre participar en producciones de este género. “Un bálsamo para el alma: poder reírse, y sobre, todo poder trabajar con las chiquillas que son tan graciosas: La Paz, la Elisa y la Yamila”.

Publicidad

Publicidad

“Entonces para mí, la comedia es difícil de hacer, es compleja, pero es muy lindo cuando resulta y aquí se dio y nos reímos mucho”.

Acercad de Mati, el actor comentó: “El personaje es una especie de maestro que los ayuda a ellas a descubrir realmente que es lo que es pádel que es esta cofradía que existe con el pádel”.

Publicidad

Publicidad

Aclarando que Mati no juega pádel. “Él no está a la moda, pero si considera que los hombres hoy en día están muy complejos con las modas que se están dando como el pádel”.

“Que hay canchas por todas partes, se dan esas alianzas y cofradías entre hombres. Mati viene a eso, para decirle chicas: ‘esto no es tan simple como ustedes creen’“.

Publicidad

Publicidad

En la misma línea, Paz habla de la temática de la cinta. “Es una comedia con un trasfondo que habla de encontrarse con uno mismo, es una historia de superación personal, de sacar tu voz”.

“Es una mujer que emprende un camino, es una mujer muy invisibilizada, al servicio de los otros, y de repente, encuentra su propio motor, su propia voz y su camino de superación personal, que aquí es a través del pádel, a través abrir los ojos y sacar su voz”.

“Si bien es una comedia, entretenida y nos vamos a reír, también te va a ser pensar”, puntualizó”.

Revisa el tráiler a continuación

Publicidad