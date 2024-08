Un tenso e inesperado cruce entre Angélica y Linda se vivió en Gran Hermano la mañana de este sábado, en donde, como era de esperarse, la fiesta causó estragos en los participantes.

Todo ocurrió cuando la ganadora de Granjeras se despertó antes que sus compañeros y empezó a ordenar su cama, golpeando el colchón fuertemente y despertando a sus compañeros producto del ruido, generando la molestia de los jugadores.

Linda, quien es una de las más cercanas a la ex Mundos Opuestos desde su ingreso, fue rápida en enfrentarla. “Que desagradable Angélica, de verdad. Despertar a la gente así… de verdad que lo encuentro último”, explicó. Pero como era de esperarse, la denominada ‘Fierecilla de Yungay’ no se quedó atrás y respondió con todo.

Angélica vs Linda en Gran Hermano 2

Luego de que Linda le recriminó el despertar así al resto de los jugadores en el sótano, Sepúlveda señaló: “¿En serio?, si quieres dormir, afuera hay un sol. Nos despertaron hace dos horas, si no te gusta Linda es simple, puedes ir a dormir afuera”.

“Yo no voy a dejar de hacer ruido porque a ti te moleste. Mañana te acuestas más temprano y punto”, arremetió Angélica.

La tensión entre ambas comenzó a elevarse y Linda respondió que no se iría a ningún lado porque esa es su pieza. “Y yo me acuesto a la hora que a mí se me da la gana”.

Pero Angélica no dio su brazo a torcer y comentó: “Yo hago lo que se me da la gana, ¿o qué? ¿me vas a venir a cortar las manos a caso?. Yo hago lo que se me da la gana”, puntualizó.

Por su parte Linda señaló: “Cero respeto por la gente que está durmiendo, o sea, ¿tu queris una convivencia que peliemos todos?, ¿nos hagamos mier… todos?” (…) No te voy a cortar las manos, te estoy diciendo que tengai un poco de respeto nada más, ayer tuvimos una fiesta, nos acostamos tarde, o sea, qué te interesa a ti que estemos durmiendo”.

La ex Granjeras reclamó que a ella también la despertaron y que de hecho, ella tuvo el mismo horario que sus compañeros. “Es tu problema que te acuestes tarde, yo me acosté a la misma hora que ustedes. ¿Qué no me despertaron? Me despertaron copuchando de Michelle, copuchando de Chama”.

Revisa el momento a continuación