"Ojalá cuando tenga 43 no estar en un reality": Íñigo y Angélica se enfrentan en Gran Hermano

Las cosas entre Angélica Sepúlveda y Iñigo no han ido bien en Gran Hermano desde el día uno. Y es que desde el momento en que todos tuvieron que decidir a qué lado se iba la ex chica reality es que Iñigo no ha tenido una buena relación con ella al decirle que debería ir al sótano para así, acostumbrarse a los olores.

Ahora, que los dos deben convivir en el sótano, la relación ha tenido sus altos y bajos. Esto porque si bien una vez se dieron un piquito esto no significa que sean los mejores amigos.

Ahora, nuevamente volvieron a pelear e Iñigo, quien tuvo un día bastante estresante, volvió a tener una fuerte discusión con la Fierecilla de Yungay debido al orden de la ropa y los olores.

Se enfrentaron con todo

Todo comenzó luego de que Iñigo le dijera que le tenía miedo e incluso le apodó Anbelica. Esto no gustó a la mujer, quien rápidamente le dijo que esas actitudes no le gustaban para nada. Lo que claramente terminó con un momento tenso entre ambos.

Las cosas fueron escalando desde ese mismo instante y es que Angélica le sacó en cara la edad a Iñigo, quien tiene 23 años. Lo trato de un niño de 15 años por sus actitudes y también de falta de respecto.

La Fierecilla incluso destacó que él no era nadie, que nadie lo conocía y que le estaba dando pantalla gratis.

“¿Quieres que te dé más pantalla de la que te estoy dando? (…) Mis minutos valen“, mencionó entre risa.

“Gracias por la pantalla, Angélica“, respondió molestó Iñigo.

Las cosas no quedaron ahí y es que al igual que ella, Iñigo destacó el tema de la edad, esto al mencionar que a la edad de Angélica no le gustaría estar en un reality show.

“Ojalá cuando tenga 43, no estar en un reality, es lo único que pienso. 43 años (…) no veo mucho progreso si llevas siete realities y de todos la han expulsado, entonces…“, agregó.

“Está nuevamente nombrando mi edad. Típico. Típico de un hombre machista, que quiere que la mujer a los 43 años esté criando guagua, que no tenga libertad de decidir uff, eso ya está absoleto niño, absoleto“, le respondió Angélica, cometiendo un error al decir una de las palabras.

“Obsoleto es la palabra(…) Yo estoy hablando con usted, no con la cámara. Bueno, gracias por la pantalla al hombre machista“, finalizó Iñigo antes de salir de la casa.

La pelea desató las risas de los televidentes, quienes además destacaron que ganó con esa finalización de la pelea al decirle que realmente la palabra que quería usar no era la correcta.

Revisa el momento completo entre Iñigo y Angélica