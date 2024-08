En un nuevo capítulo de ¿Ganar o Servir?, Luis Mateucci arremetió contra su equipo Resistencia por pedir cambio de capitán, en donde además les recalcó que tras esto, no hará nada que no le corresponda en la casa.

Luego de un intenso cara a cara, Pamela Díaz reveló que el equipo quiere que el argentino deje la capitanía y que en su lugar asuma Rai.

Terminada la ceremonia, Resistencia se reunió y Mateucci aceptó dejar el cargo, recalcando que le molesta la forma en que se realizó todo.

La molestia de Mateucci con Resistencia

Luis comentó a Botota que su actitud respecto al equipo y las competencias cambiaría desde ahora, situación que le comentó a Pamela, quien le fue a preguntar si esto era verdad.

“Lo que le dije es que no voy a hacer las cosas que no me corresponden, como lavar la loza tres veces. Ahora tengo mi pulsera all inclusive y me relajo, que se arreglen solos”, explicó, a lo que la Fiera respondió: “Cada reality que te pregunto te cag… entero conmigo, eso me encanta”.

Tras esto, el argentino le comentó a Oriana y Daniela que el ya dejó su lugar en Resistencia. “No sirve de nada que me quieran devolver la capitanía, ahora estoy en el all inclusive. Voy a ser el Oriano del equipo, no voy a competir”, dijo.

“Me tocó tener una persona inmanejable, ahora no me van a poder manejar a mí. Es horrible tener un sapo dentro del equipo. Me aburrí, no me mojo más. Estoy aburrido de pertenecer a un equipo donde todo se sabe al lado”.

Por su parte, Rai, el nuevo capitán de Resistencia, conversó con Pamela sobre los sucesos de las últimas horas. “Él dice que llegaste sólo a cag… la vida y que le da lo mismo que yo sea capitán, pero le molesta que sea por ti”.

“A mí él no me ha hecho nada, por eso no tengo mala con él. Pero siempre me advirtieron ‘Ojo con él, que te vas a llevar bien con él y te va a cag…’”, explicó el ex Gran Hermano, a lo que Pamela añadió: “Con Luis se tienen que encubrir, si no se quedan solos. Mateucci no funciona solo, siempre tiene que tener una mina al lado”.