¿Ganar o Servir? se acerca a un nuevo duelo por la permanencia en donde los participantes lucharán con todo para poder seguir en la casa. En una semana llena de sorpresas, con la llegada de Pamela Díaz, y un importante cambio en Resistencia, el reality se encuentra en una etapa crucial de su transmisión.

Los nominados de esta semana son Daniela Colett, quien fue nominada por Luis, luego de que Resistencia perdió el “Círculo de Fuego”; Pamela Díaz, tras perder la competencia femenina individual; Facundo por la prueba individual masculina, y Blue Mary, quien fue nominada por sus compañeros.

¿Quién será el nuevo eliminado de Ganar o Servir?

Según reveló Infama, quien saldrá del espacio de la locutora radial Blue Mary, quien perderá la competencia de eliminación.

Pamela pide cambio de capitán en Resistencia

Durante la nominación, la Fiera emplazó a Mateucci. “Creo que es el momento en que deberías dejar la capitanía. Hablé con mi equipo y hoy día tenemos la suerte de ser mucho más contra ti y no necesitamos un capitán como el, sobre todo por la cosa que hizo, de dejarnos todos en un lado y él se fue”.

“Pero bueno, no solamente no soy yo, son mis compañeros porque queremos que Rai sea nuestro nuevo capitán”, expresó, a lo que Luis respondió: “Te guste o no te guste, soy el capitán”.

Terminada la asamblea, el equipo se reunió y votaron por un nuevo capitán, sacando a Mateucci. Rai se alzó como el nuevo líder.

“Te tienes que levantar temprano y que las cosas nazcan de ti. Y ahí te juro que te voy a apoyar. Porque ser capitán es tomar decisiones complicadas. Esto de la capitanía lleva semanas, y a Luis le voy a decir que es momento de dar un paso al costado”, señaló Botota.

Por su parte, Dani Colett no estaba de acuerdo. “Con lo que Botota habló dejas claro que no das el ejemplo para ser capitán. Porque Pangal te manipula, estas dos personas que eran mis amigos y me clavaron un puñal y se ríen de nosotros. No tienes cojones para enfrentarlos”.

“Ahora voy a contarte lo que hacen tus amiguitos que te influencian, que te dicen ‘tú puedes ser capitán’, se ríen a tus espaldas. Siento mucho decírtelo, pero lo hacen porque yo lo he visto”, expresó Colett.

“Te la voy a dejar, para que vean lo que van a perder. Ahí tienen lo que querían, se van a ir todos con el Coca, todos para afuera. Voy a ir a duelo con todos, ya van a ver”, señaló Luis, visiblemente molesto.