Un tenso enfrentamiento se estrenará esta noche en un nuevo capítulo de ¿Ganar o Servir? en donde Pamela Díaz emplazará a Luis Mateucci y pondrá en jaque su capitanía del equipo “Resistencia” dentro del encierro.

Sin embargo, esta es una situación que se viene planeando con anterioridad, ya que en el más reciente capítulo del reality, una conversación entre Pamela, Pangal y Austin expuso que la capitanía de Luis en Resistencia estaría viviendo horas límite.

Quien estaría cerca de tomar el lugar de Luis es Rai. “La Pamela lo está apoyando, la Faloon lo está apoyando y al Botota lo está apoyando, tienes que decirle al Facu”, le dijo Panga a Austin, quien señaló que su amigo no está convencido. “Él no va a querer, tiene que ser otro dice y él no quiere proclamarse”, expresó, a lo que Pangal agrega: “entonces prefiere que siga el Luis”.

Por su parte, Pamela agrega: “Todos dijimos que si, le dije (A Facu) ‘hazlo por Fabio por último, para que quedes en buena”, a lo que el ganador de Año 0 respondió: “hay que decir ‘la gente que quiera cambiar de capitán que venga, se pare y digan por qué”.

Pamela se enfrenta a Luis

En el adelanto del capítulo de esta noche, los participantes viven una nueva ceremonia de nominación, en donde la Fiera realizó una mención contra Mateucci. “Creo que llegó el momento en que deberías dejar la capitanía”.

En el mismo avance Dani Colett emplaza a Raimundo, señalándole que Austin y Pangal se ríen de él a sus espaldas. “Ahora voy a contarte lo que hacen tus amiguitos que te influencian, que te dicen ‘tú puedes ser capitán’, se ríen a tus espaldas. Siento mucho decírtelo, pero lo hacen porque yo lo he visto”.

Por su parte, en ese mismo momento, Rai le pregunta a Pangal si eso es cierto, quien se molesta con Dani. “Conmigo no hables, ya te dije, no me nombres. Basta, entiende, no eres importante para mi Daniela”.

Revisa el avance a continuación