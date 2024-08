Luis Mateucci respondió con todo a las acusaciones de Daniela Aránguiz, su ex pareja, de deberle dinero por unas vacaciones que tomaron juntos a Brasil.

Incluso Pamela Díaz se refirió a esto durante su ingreso al reality de Canal 13, en donde señaló a sus compañeros que el argentino debía dinero. “Dos amigos de él me hablaron antes de entrar. Me dijeron que es un zángano y les debe plata. La Dany (Aránguiz) me dijo que se fueron a Brasil para Año Nuevo, ella pagó 7, 8 millones, y él dijo que le iba a pagar la mitad”.

Por su parte, Aránguiz en el programa “Sígueme” se refirió a la deuda con su ex pareja. “Le dije ‘Luis, págame tu parte, no te voy a cobrar la mía, pero yo no voy a estar pagándole a un hombre’. Sé digno y machito y págame. Chanta. No seas sinvergüenza y págame, te estoy cobrando lo que es mío”, señaló.

La respuesta Luis Mateucci a Daniela Aránguiz

El programa Zona de Estrellas se comunicó con él, en donde Adriana Barrientos señaló que el argentino le dijo: “Puras mentiras, lo del dinero, me llega a dar lástima. A mí me mandó a decir hasta que le falté el respeto a sus familiares. De verdad esto es una locura”.

Por su parte, en comunicación con el programa ‘Que te lo digo’, señaló que las acusaciones en su contra no son reales.

“No soy tan malo. Ya no puede hablar de la Orsini, y tampoco de mí, ¿de qué va a hablar? Ella trabaja de eso. Que siga hablando. Las mujeres con las que salgo son tan ingenuas, todas prestan plata, y pagan, no puedo creer, ¿tan ingenua es Daniela?”.

Agregando que “voy a hablar cuando me paguen. Voy a ir a un programa para hablar todos los detalles. Es muy larga la historia”.