Al más puro estilo de “La Velada del Año” este domingo 17 de agosto se celebrará en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México un gran evento de boxeo entre creadores de contenido, llamado como Supernova Strikers 2025.

Gran jornada que tiene a un chileno en cartelera, así es porque Shelao, quien participara en las ediciones 3 y 4 del evento de Ibai, vuelve a subirse al ring para enfrentarse al azteca, Luis “Pride”, en una de las grandes contiendas de la tarde-noche.

Eso no es todo, porque adicionalmente a las peleas donde verán acción nombres importantes de las redes sociales como Milica, WestCol, Franco Escamilla, Escorpión Dorado, Alana Flores y Gala Montes, habrá grandes shows musicales liderados por Christian Nodal y María Becerra. Conoce todos los detalles, a continuación.

¿A qué hora comienza Supernova Strikers 2025 y dónde ver?

Supernova Strikers 2025 se celebra este domingo 17 de agosto a partir de las 19:00 horas de Chile en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México.

Horario LATAM de Supernova Strikers 2025

Horario estelar Países LATAM 17:00 horas México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras. 18:00 horas Colombia, Perú, Panamá y Ecuador. 19:00 horas Chile, Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela. 20:00 horas Argentina, Paraguay y Uruguay.

¿Dónde ver GRATIS el Supernova Strikers?

Si no te quieres perder ningún detalle del evento, puedes verlo completamente EN VIVO y SIN COSTO a través los canales de Twitch, YouTube, Facebook, TikTok del evento, además de la plataforma de streaming, DAZN.

Publicidad

Publicidad

Cartelera y horario de Chile del Supernova Strikers 2025:

19:00 hrs. Pre-Show: Alfombra Roja + Peleas Preliminares

20:00 hrs. Inicio Supernova Strikers Amigo

20:15 hrs. Presentación de Alan Arrieta 20:30 hrs. Pelea: Luis “Pride” vs. Shelao

21:00 hrs. Presentación de Xavi 21:30 hrs. Pelea: Mercedes Roa vs. Milica

22:00 hrs. Presentación de Christian Nodal 22:30 hrs. Pelea: Westcol vs. Mario Bautista

23:00 hrs. Presentación de Gabito Ballesteros 23:30 hrs. Pelea: Franco Escamilla vs. Escorpión Dorado

00:00 hrs. Presentación de María Becerra 00:30 hrs. Pelea: Alana vs. Gala Montes

