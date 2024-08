Un importante cambio se vivió en ¿Ganar o Servir? luego de que Luis Mateucci perdió la capitanía de su equipo, en una situación que estaba analizando durante semanas por parte de los integrantes de Resistencia, la cual se intensificó en los últimos días.

Tras una competencia de equipos, en donde Luis cometió un grave error que significó que Soberanos tomen la ventaja y finalmente, se lleven la victoria, los participantes criticaron duramente el liderazgo de Luis.

Sin embargo, en los capítulos más recientes, comenzó oficialmente la conversación para pedir el cambio de capitán.

Luis deja la capitanía de Resistencia

Durante la más reciente ceremonia de nominación, la Fiera emplazó a Mateucci. “Creo que es el momento en que deberías dejar la capitanía. Hablé con mi equipo y hoy día tenemos la suerte de ser mucho más contra ti y no necesitamos un capitán como él, sobre todo por la cosa que hizo, de dejarnos todos en un lado y él se fue. Pero bueno, no solamente no soy yo, son mis compañeros porque queremos que Rai sea nuestro nuevo capitán”.

“Te guste o no te guste soy el capitán”, le respondió Mateucci a la Fiera. Mientras continuaban nominando, sin embargo, la situación no quedó allí.

Terminada la asamblea, Pamela reunió a su equipo para pedir que alcen la voz quienes desean que Luis deje su posición y asuma Raimundo.

Botota señaló que estaba de acuerdo con el cambio, pero con algunas condiciones que le señaló al ex Gran Hermano. “Te tienes que levantar temprano y que las cosas nazcan de ti. Y ahí te juro que te voy a apoyar. Porque ser capitán es tomar decisiones complicadas. Esto de la capitanía lleva semanas, y a Luis le voy a decir que es momento de dar un paso al costado”.

Mientras que Dani Colett expresó que no le parecía correcta la manera que se estaba realizando el cambio. “Con lo que Botota habló dejas claro que no das el ejemplo para ser capitán. Porque Pangal te manipula, estas dos personas que eran mis amigos y me clavaron un puñal y se ríen de nosotros. No tienes cojones para enfrentarlos”.

Por su parte, Luis se molestó y cedió la capitanía. “Te la voy a dejar, para que vean lo que van a perder. Ahí tienen lo que querían, se van a ir todos como el Coca, todos para afuera. Voy a ir a duelo con todos, ya van a ver”.

Luego, en conversación aparte con Rai le señaló: “Yo te iba a dar la capitanía solo, e ibas a poder contar conmigo hasta la final. Pero así, no. La Pamela fue a celebrar con Pangal. Así que no cuenten más conmigo. No ganaste tú, ganó Pamela”.