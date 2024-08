En el más reciente capítulo de ¿Ganar o Servir? los integrantes de Resistencia vivieron un importante cambio, luego de que tras la asamblea de nominación, Pamela Díaz pidió que Luis Mateucci deje la capitanía, sin embargo, no sería la única modificación que viviría el equipo.

“Hablé con mi equipo y hoy día tenemos la suerte de ser muchos más contra ti y no necesitamos un capitán como él, sobre todo por la cosa que hizo, de dejarnos todos en un lado y él se fue”, explicó Pamela antes de nominar, para luego reunir a Resistencia post ceremonia.

Rai, por decisión de la mayoría se convirtió en el capitán, en donde Botota le reveló sus condiciones para aceptar este nuevo liderazgo. “Te tienes que levantar temprano y que las cosas nazcan de ti. Y ahí te juro que te voy a apoyar. Porque ser capitán es tomar decisiones complicadas. Esto de la capitanía lleva semanas, y a Luis le voy a decir que es momento de dar un paso al costado”.

Un nuevo cambio en Resistencia

Este, según indican filtraciones, no sería el único cambio que vivirá el equipo, ya que Infama reveló que Raimundo, que recientemente asumió el rol de capitán, se cambiará a Soberanos. Los motivos de esto no fueron revelados.

Esto puede deberse a la llegada de los nuevos participantes, puesto que aún falta por ver en pantalla el ingreso de Javiera Belén y Francisco Rodríguez, quienes podrían sumarse al equipo y generar el cambio.

Luis deja la capitanía

El trasandino se mostró muy molesto por la decisión de su equipo, debido a que sintió que todo fue un plan de la fiera. “Te la voy a dejar, para que vean lo que van a perder. Ahí tienen lo que querían, se van a ir todos como el Coca, todos para afuera. Voy a ir a duelo con todos, ya van a ver”.

Su molestia igual se la manifestó a Raimundo. “Yo te iba a dar la capitanía solo, e ibas a poder contar conmigo hasta la final. Pero así, no. La Pamela fue a celebrar con Pangal. Así que no cuenten más conmigo. No ganaste tú, ganó Pamela”.