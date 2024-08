Pamela Díaz respondió con todo a las acusaciones de Oriana Marzoli, quien señaló que durante la pelea con la Fiera en ¿Ganar o Servir?, ella habría tomado un “cuchillo carnicero” durante la discusión, lo que la habría dejado muy asustada, por lo que pidió salir temporalmente de la casona.

“Fíjate que antes también se me había acercado demasiado y me empujaba con su cuerpo (barriga y pecho), cosa que debería estar prohibida y con su cara pegada a pocos cm de mi cara, pero no le bastó solo eso… Tuvo que coger un cuchillo carnicero”, escribió la española en su canal de Instagram.

Pamela Díaz responde a acusación de Oriana

La Fiera desmiente los dichos de la española. “Es super ofensivo y falta a la verdad, pero así grave. Yo me acuerdo que salí del reality y una de las primeras cosas que quise hacer fue una historia en mi Instagram aclarando, entre comillas, porque no se puede hablar de lo que pasa en el reality más adelante y lo que pasa, porque es parte de nuestro contrato”.

“Cuando yo hago este video y digo ‘efectivamente no paso ninguna pelea’, porque el reglamento de cada reality, por lo menos en los que yo he estado en Canal 13, es que si tu le pegas a alguien, pierdes automáticamente toda tu plata y te vas del reality. No te pagan tu honorario y todo eso lo tenemos clarísimo”, explicó.

“Y con lo que yo gano, que me lo merezco porque me saco la mugre trabajando, a mí contrataron por 10 días a hacer mi trabajo y creo que es el trabajo que mejor he hecho por mi madurez”.

La fiera señaló que vio durante su estadía como la española trataba mal a sus compañeros, específicamente a Blue Mary y Faloon, refiriéndose a ambas con fuertes epítetos.

Por lo mismo, ella le señaló a su equipo que se enfrentaría a Oriana en un momento en donde se viera superada por sus actitudes.

El día del incidente, Pamela señala que la española le dijo algo fuerte y feo horas antes, por lo que su paciencia se estaba colmando.

“Estábamos tomando desayuno y todos teníamos cuchara, cuchillos, vasos (…) la discusión fue verbal, fue con gritos y yo si estaba con un cuchillo porque estaba tomando desayuno. Están todos mis compañeros de testigo”, explicó.

“Más encima estaba toda la producción mirando lo que estaba pasando, así que miedo no tuviste nunca y te voy a decir que eres una mentirosa, si miedo tuviste ¿por qué al segundo día quisiste entrar al reality? si tanto miedo te daba”.

“Era porque estabas desesperada de que Facundo tuviera algo conmigo, él estaba enganchado de la Oriana, si ella no se da cuenta es problema de su inseguridad”.

Revisa sus declaraciones a continuación