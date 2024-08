¿Ganar o Servir? estaría cada vez más cerca de emitir el esperado cruce entre Pamela Díaz y Oriana Marzoli, en donde recientemente la española se refirió a lo sucedido a través de su canal de difusión de Instagram, en donde acusó a la Fiera de sostener cuchillo durante la discusión, lo que la atemorizó.

“A ver si con suerte no editan la discusión con esa Persona (Pamela Díaz), y muestran cómo agarra con sus manos el instrumento que se utiliza para cortar carne”, escribió Marzoli. Por su parte, Pamela Díaz pidió, antes de que su ingreso se viera en pantalla, que Canal 13 muestre sin edición la pelea entre ambas.

Recientemente, Daniela Aránguiz entregó nuevos detalles de lo sucedido a través del programa “Sígueme” en donde desmintió los dichos de Marzoli.

Daniela Aránguiz entrega detalles de la pelea entre Pamela y Oriana

“Jamás me había encontrado en una situación parecida. Y fíjate que antes también se me había acercado demasiado y me empujaba con su cuerpo, cosa que debería estar prohibida”, señaló Marzoli en el mensaje que compartió en su canal de Instagram.

Sobre esto, Aránguiz señaló: “Pamela estaba en una cocina, en donde evidentemente hay cuchillos en cima de la mesa, esta pelea se puso bien calurosa, y se fueron a los gritos, quizás a los empujones con el cuerpo, por un ataque de celos de la señorita Oriana Marzoli”.

Agregando que Pamela Díaz quiere que se muestre todo tal como pasó. “Esta pelea creo que la enviaron editada desde Perú y no la mostraron como debería ser mostrada”, explicó Daniela.

De la misma forma, Daniela revela se refiere a los dichos de Oriana en su canal de Instagram, en donde señaló que pidió salir del espacio por miedo a lo que podría pasar y que Pamela se habría negado a dejar el espacio. “Ella dice que pide a la producción salir del reality por dos días, cosa que es completamente falsa (…)”

Aránguiz señala que conversó con distintas fuentes de la producción de Perú y ex participantes, quienes les confirmaron que los dichos de la española no eran cierto. “Todos llegan a lo mismo que a Oriana la sacan por un ataque de histeria para poder llevarla con un médico y después a un hotel por tres días para que se pueda calmar y estabilizar porque ella sufrió una crisis de histeria tan grande.

“Para todos quien hemos visto los realities que ella ha participado, no es algo que nos sorprenda, porque es algo que ella hace”, explicó, agregando: “Y todo esto, por un ataque de celos que ella habría tenido por Facundo”.

Revisa sus declaraciones a continuación