Durante una actividad en la casona de ¿Ganar o Servir? Pamela Díaz tuvo un tenso cruce con Oriana, en donde aburrida por la situación, junto a Pangal, pidió retirarse de la dinámica.

La actividad consistía en que los participantes debían escoger la foto de alguno de sus compañeros y realizarle una tensa pregunta, lo que elevó los ánimos en la casa provocando distintos roces.

El cruce entre Oriana y Pamela

La situación se puso tensa cuando fue el turno de Fran, quien le preguntó a Oriana si “estaba a la sombra de Pamela Díaz“.

“Sí, todos los días, mira”, señaló la española, para luego reírse. “Me la habían vendido, pero me parece un pedo. Esto es como ‘lo que pides y lo que te llega’. Yo me siento estafada, sinceramente estafadisima. Me vendieron que iba a llegar prácticamente una Oriana y te llega esto. Nada más que añadir”.

Por su parte, Pamela respondió: “Llevó cinco realities en este país, por algo soy la ‘fiera’. Tú le dijiste a Pangal que no querías que yo fuera tu sirvienta, ella podría haber sido feliz con una sirvienta (…) yo la encuentro super divertida, 12 años y ni siquiera una evolución, los gritos, la pelea, reírse de todo el mundo”.

En ese momento, Oriana comenzó a hablar por sobre Pamela, a lo que la Fiera agregó: “Me encantan que la vean así”.

Siguiendo con la actividad, fue el turno de Gala quien le preguntó a Pangal si se considera manipulador, lo que él negó, sin embargo, Dani Colett irrumpió señalando que se sintió manipulada por él.

En ese momento, Oriana señaló a Pangal que se metió en el cambio de capitán de Resistencia. “¡Nadie te dio vela en este entierro y te metiste igual! ¡Te jode que te diga la verdad!”.

“Tiene toda la razón Oriana, como siempre, te felicito. No te acerques tanto”, expresó Pangal, en ese momento Oriana reclamó: “¡Te jode!”.

Tras esto, Pamela pidió la palabra y señaló: “Estoy aburrida de los gritos. Necesitamos respeto y saber tratarnos”, retirándose de la actividad, al igual que Pangal, quien señaló: “qué terrible esta mina”.