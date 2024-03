Pamela Díaz estuvo presente en un nuevo capítulo de Podemos Hablar, en donde confirmó que entabló una demanda en contra de Hugo Valencia y Adriana Barrientos luego de sus dichos en el programa de Zona Latina, Zona de Estrellas.

Esto luego de que el panel del programa de farándula analizó los dichos de Daniela Aránguiz dentro de Tierra Brava, quien señaló que “La Pamela metió hasta marihuana pa’ dentro del reality… me estás hueviando”, durante la transmisión en bruto del espacio.

“Daniela Aránguiz aseguró que esta mujer es prácticamente una narcotraficante”, comentó Valencia, para luego agregar “el cartel de la Negra“. Mientras que Barrientos señaló: “75 kilos de marihuana, al kilo cinco millones (de pesos)… la Pamela ganó alrededor de 1.800 millones de pesos”.

Pamela Díaz confirma demanda

Estos dichos molestaron profundamente a la comunicadora y ex participante de Tierra Brava, quien al ser consultada al respecto en PH por Julio César, señaló: “Yo no acusaría a nadie de lo que no es”.

“En primer lugar, no soy narcotraficante, y segundo, no llevé marihuana ni menos maleta con setenta y tantos kilos. Y yo no gané $1.200 millones; si hubiese ganado eso, no estaría sentada acá”, expresó

“Además, si fuera narco, Adriana Barrientos… los narcos no se manejan de esa forma, yendo a un programa y conversando normalmente”, para luego agregar que ella no le cae ni bien ni mal, pero que tiene un respeto para saludarla cuando se cruzan en distintos eventos. “Me parece que la actitud de ella no va a terminar bien”.

“Tírame humor y tirarme talla, yo lo puedo entender, porque me gusta la televisión y yo me cago de la risa y todo, pero cuando ya pasai’ un límite y los GC son “la nueva narco de Chile”. Hay mentiras que tú puedes dejar pasar para no hacer atados y otras que sí me molestan”.