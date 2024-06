Pamela Díaz rompió el silencio sobre su conflicto con Oriana Marzoli en ¿Ganar o Servir?, esto luego de que hace algunos días se filtró el ingreso de la “Fiera” al encierro, en donde habría protagonizado un fuerte cruce con la española, quien habría pedido la expulsión de la nueva participante.

Como aún no se ve el ingreso de la ex Tierra Brava al reality los televidentes aún no han podido saber en detalle lo que ocurrirá, sin embargo, las filtraciones no faltaron y ahora fue la misma Pamela quien entregó nuevas aristas del conflicto que vivió con Marzoli en el espacio.

Todo ocurrió durante un nuevo capítulo de su programa “Sin editar” en donde Arturo Longton, su ex compañero en el reality anterior, fue el invitado. Allí hablaron de su experiencia en distintos realities y la Fiera aprovechó a contar como fue su paso por ¿Ganar o Servir?.

La pelea de Oriana y Pamela

En el espacio, la “Fiera” le pidió a Arturo escoger a los tres mejores personajes de realitys, en donde escogió entre los hombres a Chispa, Sebastián Ramírez y Álvaro Ballero.

Mientras que entre las mujeres escogió a Pamela Díaz, Angélica Sepúlveda y Oriana Marzoli, agregando sobre la última “antes, ahora, la encuentro fome”.

“Si está fome ahora, a mí no me gustó. Me la comí con papas fritas”, comentó Díaz, a lo que Logton respondió “estamos todos esperando ese capítulo”.

En ese momento, Díaz aprovechó para mandarle un mensaje a la producción de Canal 13. “Yo los voy a amenazar, yo no amenazó a la gente, pero esta vez sí, igual quiero mucho a mi Canal 13″, señaló entre risas.

“Les quiero decir que si editan mal eso, en la forma en que yo lo viví, yo me retiró del canal en vivo. Porque si lo editan mal, yo me voy a ir y Vero vamos a tener que juntar la plata para la multa y la juntamos, me da lo mismo”, explicó.

Revisa el momento a continuación