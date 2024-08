¿Ganar o Servir? estrenó un capítulo de alto impacto en donde Pamela Díaz reveló una desconocida historia de amor, la cual inició desde hace más de una década.

En conversación con Gala y Faloon, la Fiera confesó que tenía un romance con misterioso galán. “Con quien estaba yo pinchando afuera, me debe odiar, porque no quería… no es que no quería que entrará, pero… cuando estás como… “, a lo que Gala agrega “¿recién partiendo?”.

En ese momento la fiera revela que la relación es mucho más larga de lo que sus compañeras imaginaban. “No estamos recién partiendo, llevamos como seis o cinco meses. Nunca he podido dar el paso con él, agregando: “Y llevamos así años, si contamos todo, como 12 años”.

¿Quién es el misterioso galán de Pamela Díaz?

La fiera continuó entregando detalles de su desconocida relación, sin embargo, no reveló su identidad. “Yo llevo pinchando mucho tiempo, muchos años. Cada vez que termina el cabezón, vuelvo, salimos”.

“Me terminas, pero como tres meses, y yo no llamo nunca. ¿Por qué caí de nuevo?. Hoy día depende mi si doy un paso más”.

Al ser consultada sobre si él ha tenido parejas durante este tiempo, la fiera señaló que si, cuando ambos tienen otra relación no hay contacto entre ellos.

“Termina y yo estoy en pareja y no nos vemos, y es nada, ni siquiera un saludo, pueden pasar años. Pero a veces digo, ‘ya si, con esa persona podría estar muchos años, y muy contenta y todo’. Pero estoy tan feliz, que no quiero amarrarme a nadie”, explicó.

Revisa la confesiones de la Fiera a continuación

La polémica prueba entre equipos

Se vivió la primera prueba entre Resistencia y Soberanos tras el cambio de capitán en donde Raimundo lideró su equipo en la victoria luego de una polémica final que debió ser definida por los jueces de la competencia.

En la prueba, en donde Resistencia fue amonestado con partir 15 segundos después por no cumplir las tareas de la casa, los participantes debieron pasar obstáculos de equilibrio y avanzar en un “Troncomóvil” junto a un compañero, para después sacar monedas que serían depositadas en ranuras.

A pesar de eso se produjo un empate técnico, pero Soberanos tomó primero el estandarte. Sin embargo, Resistencia reclamó porque la bandera no fue puesta por Fran, sino por Pangal, lo que no estaba permitido.

Los jueces deliberaron que Soberanos incumplió las reglas, por lo que el triunfo fue de Resistencia. “Se siente increíble ganar, feliz de estar de capitán y tener esta primera victoria”, indicó Rai.