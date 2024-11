Palabra de Honor llegó hace pocos días a la pantalla y no ha dejado de sorprender a los televidentes con una estricta competencia al interior de una academia militar, en donde Rubi Galusky se convirtió en la primera recluta en ser eliminada del espacio.

Esta semana se verá la salida de un nuevo recluta, en donde su dupla tendrá un papel muy importante, ya que deberá decidir entre “lealtad o traición” que significa irse con su pareja o quedarse solo en el espacio.

¿Quién es el nuevo eliminado de Palabra de Honor?

Tras tenso cara a cara, Anyella Grados fue nominada por sus compañeros, quienes criticaron el tiempo que se demora en maquillarse, lo que atrasa al equipo para las actividades. Esto hizo que arrastre a su pareja, Vico Bouvier a la zona de peligro.

Catalina Pulido y Sergio Rojas fueron nominados tras la competencia de equipos, arrastrando a Andrés Caniulef y Maickol González “Dash”, a la eliminación.

Según reveló Infama quien abandona el espacio durante la próxima competencia es Catalina Pulido. Mientras que su pareja Dash decide seguir en competencia tras escoger “traición”.

Fabio arremete contra Facundo

Durante una actividad, el español arremetió contra su ex amigo y lanzó inesperada bomba a Oriana. “Este desde que piso Perú se agarró una tía, para que lo sepas. Mejor no voy a hablar. Te has metido con un tío, madre mía, el tío con el que te estás juntando. Ya lo irás conociendo”.

“Ahora me lo contestas, quiero saber”, le preguntó Oriana muy afectada, mientras que Fabio le señalaba “Te estoy haciendo un favor, no sabes con quién te has metido”.

Tras el fin de la dinámica, Oriana se acerca a conversar nuevamente con Fabio, quien le señala: “Yo no estoy hablando de cosas de hace 9 años, te estoy diciendo como es, nada más. Confirmado con todas sus exnovias, con todas las que ha tenido”.