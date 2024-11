Este jueves se estrenará un esperado capítulo de Palabra de Honor en donde se revelarán todos los detalles del conflicto entre Oriana, Marcianeke y Anaís.

Esta semana, el espacio de competencia lanzó los primeros avances de lo que sería el esperado cruce. Todo comenzaría durante una actividad dirigida por Matías Vega, en donde los equipos se dividieron y ocurrió algo que molestó a la española. “Es mejor callarse y parecer tonto que abrir la boca y confírmalo. Son tontos, que son tontos”.

“Tu mamá es tonta”, señaló Anaís, a lo que Oriana respondió: “¿Por qué metes a mi madre, a mi madre que no la meta”.

Anaís y Oriana se enfrentan en Palabra de Honor

“Conmigo no te metai Oriana”, le replicó la pareja de Marcianeke, mientras que compañeros se involucran para evitar que discusión sigue elevándose. Sin embargo, se escucha a Facu decir: “¡Que la toque, que la toque! ¡Déjala!”.

“Deja de ponerle los cuernos con Luis (Mateucci) a tu novio“, lanzó Oriana, mientras que la joven respondió que eso ocurrió cuando ella estaba soltera.

Revisa el avance a continuación

Anaís se refiere al cruce con Oriana en PDH

En conversación con Canal 13, la influencer señaló: “Me alteré con ella porque estaba chata que nos tratara mal a todos. Yo tenía buena onda con Oriana, pero después empezó a tratar muy mal al grupo mío, con lo cual me ofendió obviamente a mí también, porque ella hablaba de ‘ellos’ y era como que yo también estuviera incluida y eso me molestó mucho y por eso me puse a pelear con ella”.

“Me enojé, y aparte que después salió a hablar otra cosa que nada que ver con la discusión que estábamos teniendo”.

Acerca de la acusación de Oriana de serle infiel a Marcianeke, Anaís señaló que “es algo nada que ver”, asimismo, se refirió al escupo que lanzó a la española, confesando que “me arrepentí de haber sido tan impulsiva, pero igual lo hice porque al final es ella la que trataba mal a todos”.

“Yo peleé por mi equipo, porque igual ella ya estaba tratándonos a todos mal… yo traté de hacer justicia por todos”.