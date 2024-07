Uno de los conflictos que no se filtraron de ¿Ganar o Servir? fue el de Pangal y Mateucci. Y es que hace un tiempo se ve en pantalla como ambos participantes se molestan el uno al otro debido a diferentes conflictos en la casa.

Ahora, Canal 13 decidió mostrar parte de una pelea que casi termina en golpes por una fiesta que se realizó en el día de venganza para el equipo de Resistencia.

No se mostró la pelea

Hace más o menos dos días, Canal 13 viene mostrando la pelea entre Pangal y Mateucci. Y es que en un inicio se mostró en el adelanto del capítulo del día martes para el miércoles. Ahora, este día miércoles, la pelea no se mostró completa y eso tiene a los televidentes bastante enojados.

En concreto, la pelea se debió por una fiesta que se realizó para el equipo Resistencia por su día de venganza. Debido a esto, todo el equipo decidió molestar a Pangal al decirle “Quico” cantando “Te queremos, Quico, te queremos“.

Aunque una de las declaraciones que más sorprendió a los televidentes fue la de Mateucci que mencionó: “La única forma de ganarle a Pangal es que me pegue a mí“.

Esto colmó la paciencia de Pangal, quien tras varias provocaciones fue a encarar a Mateucci y de paso también se enojó con Facundo y Raimundo, quienes también fueron parte de las provocaciones.

Con esto, debido al alcohol, es que Mateucci se puso a llorar frente a todos debido a que se vio sobrepasado por todo. Aquí mencionó que esto era porque Pangal le daba bastantes malos comentarios.

“No victimicemos a nadie, Amanda. No victimicemos a una persona que me dice de todo. Me dice de todo. Me dice chanta, me dice argentino y si no me sigue diciendo argentino es por la novia que tiene, porque es argentina, entonces no quiere romper a la novia. Entonces no me venga a decir que porque Quico, se va a sentir“, mencionó Mateucci, mientras Pangal se acercaba.

“¿Qué tiene de malo Quico? Él me dice poco hombre, chanta, doble cara…“, agregó Luis.

Finalmente, la paciencia de Pangal llegó a su límite y se acercó con todo a golpear a Luis Mateucci y tuvo que ser detenido por la producción y Austin, aunque sin mucho éxito.

Eso sí, el desenlace de la pelea no se mostró completo, ya que no se vio más de lo que sucedió entre ambos, dejando la tensión al máximo.

