Pamela Díaz hizo una inesperada confesión en su canal de YouTube, en donde entregó detalles de su ingreso a ¿Ganar o Servir?, pero además, reveló una supuesta petición que habría hecho Oriana Marzoli a la producción en relación a Facundo, su pareja.

El argentino recientemente debutó en la pantalla de Canal 13 e inmediatamente tuvo un flechazo con Marzoli, con quien ya se han mostrado los primeros acercamientos en cámara y en tiempo real están juntos.

Sin embargo, antes de su llegada al reality, se rumoreó que el ex integrante de Esto es Guerra tuvo un romance con la Fiera, por lo que al parecer las tensiones se elevaron una vez que los tres coincidieron en el programa de competencia.

Pamela revela que Oriana hizo inusual petición a la producción

Durante un nuevo capítulo de Sin Editar, su equipo le preguntó a Pamela sobre quién le gustaría tener en el programa como invitada, si a Alexandra “Chama” Méndez o a Oriana Marzoli, en donde la Fiera reveló que estaría feliz de tenerlas a las dos en el espacio.

“Es más, yo creo que la Chama me la da. Si ya fue el reality, ya chao. Y aparte le conviene ser mi amiga”, mientras que de la española señaló: “La otra… está más loca que yo, así que no creo”.

Revelando la petición que habría hecho la española. “Mandó a decir con la gente de la producción que Facundo (González) ya no me siga en Instagram”.

“Y te dejo de seguir”, le revelaron, a lo que Díaz sorprendida responde: “¿Me dejó de seguir? Oh”.

La pelea de Pamela Díaz y Oriana

En su programa de Youtube, Sin Editar, la Fiera conversó con Arturo Longton, quienes se refirieron a las figuras más emblemáticas de los realities nacionales, en donde ambos señalaron a Oriana como una de las mejores exponentes, pero no en su faceta actual.

“Antes, ahora, la encuentro fome”, comentó el ex participante de La Granja.

“Si está fome ahora, a mí no me gustó. Me la comí con papas fritas”, agregó Díaz, refiriéndose a la comentada pelea entre ambas, a lo que Longton comentó: “estamos todos esperando ese capítulo”.

Asimismo, la “Fiera” envió un mensaje a la producción. “Yo los voy a amenazar, yo no amenazó a la gente, pero esta vez sí, igual quiero mucho a mi Canal 13″, señaló entre risas.

“Les quiero decir que si editan mal eso, en la forma en que yo lo viví, yo me retiró del canal en vivo. Porque si lo editan mal, yo me voy a ir y Vero vamos a tener que juntar la plata para la multa y la juntamos, me da lo mismo”, explicó.