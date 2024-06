El ex participante de Esto es Guerra se suma al reality de Canal 13.

Un nuevo avance de ¿Ganar o Servir? reveló que finalmente se verá en pantalla el esperado ingreso de Facundo González, quien fue anunciado hace algunas semanas, y cuyo ingreso no estuvo exento de polémicas, ya que en sus primeros minutos dentro de la casona arremetió contra Luis Mateucci.

Pero eso no es todo, porque el modelo argentino, según filtraciones, tendría un romance al interior del encierro con Oriana Marzoli, cuyos primeros acercamientos ya se viralizaron en redes.

En el avance del nuevo capítulo se vio su ingreso, en donde fue recibido con mucha alegría por su amigo Austin, pero mientras saludaba al resto de los participantes tiró un palo contra Mateucci, quien tuvo un conflicto con otro de sus amigos, Fabio Agostini. “Tu si eres un deportista, no como otros”, señaló mientras saludaba a Pangal.

¿Quién es Facundo González?

El nuevo participante del reality tiene 34 años, con más de 2 millones de seguidores en Instagram, el galán argentino consta de una larga carrera en televisión en donde debutó cuando tenía tan solo 22 años en el programa de baile de Marcelo Tinelli “Soñando por bailar”.

Sin embargo, su carrera la desarrolló en Perú, en donde participó por diez años en el popular programa “Esto es Guerra”, en donde compartió espacio con Fabio Agostini y Austin Palao, con quien formó una estrecha amistad.

“Ellos son mucho más disciplinados que yo. Yo no entreno mucho ni me preparo. Sólo jugué al fútbol desde chico, hasta que me lesioné y lo dejé. Entonces diría que soy deportista, pero Fabio es mucho más enfermito que yo con eso”, explicó a Canal 13.

¿Es la nueva pareja de Oriana?

En el programa de TV+, “Sígueme”, Daniela Aránguiz reveló hace algunas semanas que la española se encontraría en pareja dentro del encierro. “Oriana está en una relación amorosa con un nuevo participante que es argentino”.

Recientemente, se filtró una imagen de ellos juntos, lo que confirmaría los rumores.

Su romance con la Fiera

Tras la salida de Pamela Díaz de Tierra Brava se rumoreó sobre una posible relación amorosa entre ambos, lo cual González desmintió.

“Con Pamela tenemos una bonita amistad, le tengo cariño a ella, es una gran mujer. Fabio me la presentó, nos llevamos bien y hablamos mucho. Hasta ahora con ella está todo bien, yo he ido a Chile, ella ha venido a Perú, y tenemos una bonita relación, sin nada tóxico, nada raro. A mí me gusta mi espacio, a ella también, somos bien parecidos en muchas cosas”.